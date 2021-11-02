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Serhat Gürpınar: “Takımımız yavaş yavaş rayına oturmaya başladı” Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gürpınar: “11 puanın bu lig için iyi olduğunu düşünüyoruz”

İHA

Serhat Gürpınar: “Takımımız yavaş yavaş rayına oturmaya başladı” Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gürpınar: “11 puanın bu lig için iyi olduğunu düşünüyoruz”

A. Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gürpınar, Tuzlaspor maçı önce değerlendirmelerde bulundu. Gürpınar, “Bizim topladığımız 11 puanın bu lig için iyi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinde Denizlispor, Tuzlaspor maçı öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktörü Serhat Gürpınar, maç öncesi değerlendirmelerde bulunarak, sakatlıklar ve takım hakkında açıklamalarda bulundu. Kocaelispor maçının ilk 15 dakikasından sonra çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Gürpınar, “Geçen haftaki maç ile alakalı Kocaelispor maçının 15 ile 20 dakikalık süreyi çıkarsak geri kalan 70 dakikalık kısımda hakikaten istediğimize yakın oyun oynadık ve maçı domino ettik. En az 67 tane net pozisyonumuz var. Tabii bunların bir tanesini değerlendirebildik. Diğerlerini değerlendirseydik çok daha farklı olabilirdi. Fiziksel anlamda sezon başı kamp geçirmemiş yeni toparlanabilmiş takımın oyunu bu kadar domino edebilmesi bizim adımıza sevindiriciydi. Oyun böyle iyi olduğu sürece inşallah ilerleyen süreçte sonuca yansıtıp önümüzdeki maçlara devam etmek istiyoruz” dedi.

“Takımımız yavaş yavaş rayına oturmaya başladı”
Tuzlaspor’u değerlendiren Gürpınar, “Tuzlaspor karşılaşması ise bunlardan biri. Geçen hafta son dakika golü ile maçı kaybetti. Hoca değişikliğine gittiler ve yeni hocaları ile daha anlaşmadı a takımdakilerle devam ediyorlar. Ligin iyi başlayan ekiplerindendi. Oyun formatı olarak da geçen haftaya kadar farklı bir formatta oynuyorlardı. En son ki Ümraniye maçında daha farklı bir formatta oynadılar. Biz her formata hazırlıklı bir şekilde gideceğiz. Ama rakibin ne oynadığından daha çok bizim ne oynayacağımız önemli. Bizim istek arzuyu sahaya yansıtabilirsek inşallah oradan iyi bir skorla dönebileceğimizi düşünüyoruz. Takımımız yavaş yavaş rayına oturmaya başladı. Sezon başında dezavantajlardan geldik. Sonuçta istediğimiz yere yakın seviyedeyiz” ifadelerini kullandı.

Muğdat’ın ilerleyen süreçte ameliyat olması bekleniyor
Sakatlıklar hakkında açıklamalarda bulundun Gürpınar, “Ömer Şişmanoğlu’nun niye çıktığıyla alakalı bazı sorular gelmişti. Ömer iki maçtır oynamıyordu. Arka adalesinde yırtık vardı. Aşağı yukarı 15 gün takımdan ayrı çalıştı. Sadece kupadan önce 2 antrenmanda takımla beraber çalıştı. Kupadan sonra diğer arka adalesinde ağrı hissettiğini söyledi. Hatta bu maçta son dakika oynatma kararı aldık. O dakikalarda ise kendisi çıkmak istedi. Dja Djedje milli takım için çok önemli bir oyuncu. İnşallah bu haftadan sonra çok daha fazla süre alıp etkili olacaktır diye düşünüyorum. Muğdat’ın dizinde bir sakatlığı var. Maalesef tedavi veya farklı metotlarda geçebilecek bir sakatlık gibi durmuyor. Finalinde bir ameliyat gözüküyor ama Muğdat bir şekilde götürmeye çalışıyor. Yüzde yüzü ile maalesef sahada devam edemiyor. Önümüzde ki maçta değerlendirip karar vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“İlerleyen dönemlerde çok daha iyi futbol izletebileceğimizi düşünüyorum”
Takımın iyi bir puan topladığını belirten Gürpınar, “İlk üç ayı dışarı bıraktığımız zaman geri kalan 7 maçta topladığımız 11 puanın bu lig için iyi olduğunu düşünüyoruz. Ligin en başından beri iyi kadrolar kurup yüzde yüz olup bizim altımızda ve aynı puanda olanda var. İyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarımızdan ve Denizlispor severlerinde biraz sabır bekliyoruz. İlerleyen dönemlerde çok daha iyi futbol izletebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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