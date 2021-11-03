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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli eğitim müdürleri eğitim öğretim yılı çalışmalarını değerlendirdi

İHA

Milli eğitim müdürleri eğitim öğretim yılı çalışmalarını değerlendirdi

– Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman başkanlığında ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Ekici 20212022 eğitim öğretim yılı çalışmaları değerlendirildi.
Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mustafa Özevcimen, Hüseyin Başgün ve Ragıp Çelik, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

Yüz yüze eğitimde 8 haftalık süreci geride bıraktıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, konuşmasında “Salgın döneminde yüz yüze eğitimin başlaması adına bakanlığımızın aldığı tedbirler doğrultusunda ilimizde de yaz dönemi tüm çalışmalarımızı tamamlamıştık. Eğitimöğretimin devam ettiği süreçte de tedbirlerimizi üst düzeyde tutmaktayız. Tüm bu süreçlerin yönetilmesi ve devam ettirilmesindeki gayretlerinizden dolayı eğitim yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle ilimizde tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okul bulunmamaktadır Covid 19 tedbirleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar, Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığının ilgili yazıları ve oluşturulan algoritmalarla okul müdürlüklerimizce titizlikle takip ediliyor. Başarılı bir süreç yönetimi ile yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması adına yönetici, öğretmen ve velilerimiz ilimizde adeta seferber olmuş bir durumdadır” dedi.

Okullarda yürütülen projeler hakkında da bilgiler veren Ekici, “Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilimizde de tespitlerimizi yaparak her okulumuzda kütüphane olacak şekilde çalışmalara başladık. Kısa bir süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması yönündeki hedefe ulaşmak için tüm planlar ve bütçe yapılandırmaları Bakanlığımızca yapılmaktadır. Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi kapsamında ilimize ihtiyacı olan alanlarda yeni anaokulları ve yeni ana sınıfları kazandırılması ile ilgili planlamalarımızı yaptık. Bakanlığımızca 8 ve 12. sınıf öğrencilerinden sonra 7 ve 11. sınıf öğrencileri de ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamına alındı. 16 Ekim itibarıyla kurslar başladı. Yardımcı kaynak paketi, eizleme modülü ve 7, 8, 11 ve 12. sınıflarımıza yönelik DYK'ler ile öğrencilerimizin her türlü taleplerinde yanlarındayız. Kovid19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkan öğrenme kayıplarının tespiti amacıyla 7, 8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması yapıldı. İlimizde de Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda tüm çalışmalarımız etkin bir şekilde devam ediyor. Mesleki eğitim veren liselerimizde ve halk eğitim merkezlerimizde maske, dezenfektan üretimleri geçtiğimiz yıla göre artarak devam ediyor. Bilim sanat merkezlerimiz ve mesleki ve teknik anadolu liselerimiz başta olmak üzere patent, faydalı model, tasarım ve marka tescil başvurularımız 2021’in başındaki verilere oranla 5 kat artarak 62 başvuruya ulaşdı. İlimizin akademik başarılarda olduğu gibi diğer başarılarda da yer alması bütüncül eğitim bakışımızın hedefleri arasındadır” diye konuştu.

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