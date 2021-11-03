Türk geleneğini yaşatmak için 21 ilden bir araya geldiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk geleneğini yaşatmak için 21 ilden bir araya geldiler

İHA

Türk geleneğini yaşatmak için 21 ilden bir araya geldiler

Kum Afşarları Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Avşar Beyleri Bilgi ve Kültür Toyu, 21 farklı ilden gelen Avşarları Acıpayam ilçesi Avşar Mahallesinde buluşturdu.

TürkAfşar Kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve 24 Türk Boyundan birisi olan Afşar boyunu tanıtmak amacıyla yapılan “Avşar Beyleri Bilgi ve Kültür Toyu” Denizli’de yapıldı. Etkinlikte Avşar Beyleri Kültür ve tarihi fotoğraf sergisi açıldı, Türk Kültür ve tarihinde Afşar Türkmenleri Paneli Yapıldı. Panelde Prof. Dr. Turgut Tok, Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Dr. Öğretim Üyesi Adem Öter ve Dünya Avşarları Derneği Genel Başkanı Şeref Kocakaya tarafından konuşmalar yapıldı.

Faaliyetin ikinci gününde, Denizli’nin Acıpayam İlçesi Avşar Köyü’nde toplanan katılımcılar burada Avşar kültürünü yaşama tarzını yakından gördüler. Kendisi de Avşar köyünden olan Prof. Dr. Turgut Tok tarafından köyün tarihi ve Denizli’nin diğer ilçelerinde bulunan Avşar kültürü hakkında bilgiler verildi. Tok yerleşim alanları isminin değiştirilmesinin hatalı olduğunu belirterek her ismin bir anlamı olduğunu söyleyerek tarihi gerçek anlamda öğrenelim tarihimize kültürümüze sahip çıkalım dedi. Toyu düzenleyen Kum Afşarları Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Kültür Derneği Başkanı Ramazan Afşar’da derneğin 2014 yılında kurulduğuna dikkat çekerek “Derneğimizi 2014 yılında kurduk. Çok güzel etkinliklerle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Her yıl yaptığımız etkinliklerle Afşar beylerini öne çıkarıp festival yaptık. Bizim amacımız Afşarların unutulmuş örf adet ve geleneklerini gün yüzüne çıkarmak. Afşarlar 24 Türk boyundan birisi. Boyuna sahip çıkan boy kültürünü devam ettiren Afşar boylarımız var. Bizlerde boy kültürünü devam ettirmek istiyoruz. Etkinliğimizde boyları bir araya topluyoruz” dedi.

“1000 yıllık gelenekler hala devam ediyor”
Dün ve bu günkü toyumuza Türkiye’nin 21 ilinden dernek başkanlarını davet ettik. Onlarda geldiler. Başkanlar bizi yalnız bırakmadı. Adana’dan, Kayseri’den, Uşak’tan, Ankara gibi birçok ilden Afşar dernek başkanları burada. Denizli’yi bu iki günde Afşarların merkezi yaptık. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. İnşallah iyi bir şekilde de uğurlayacağız. Afşarlar Türkistan’dan gelip yerleştiği yerlere, pazarından tutun da iş imkanı sağlayacak yerleri hep ayarlamışlar. Uygulamaya koymuşlar halen de devam ediyor. 1200’lü yıllardan beri var olan gelenek halen devam ediyor. Mesela; Yeşilyuva’nın dericiliği, Yatağan’ın çelik işçiliği devam ediyor ”ifadelerinde bulundu.

“Afşar kültürünü yaşatmalıyız”
Etkinliğe katılan Denizli Yörükleri Dernek Başkanı Yaşar Celal Ceylan’da “Kum afşarları Derneğinin düzenlediği Afşarlar çalıştayına bizler de Denizli Yörükleri Derneği olarak katıldık. Gerçekten güzel bir faaliyet oldu. Şu anda Avşar Köyünde ulu Çınarın altındayız. Buranın tarihi anlatmakla bitmez. Her Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan eğlenceleri görmek lazım. Burada Kurban Bayramında Sıyrat yapılıyor. Bu Afşarların yüz yıllardır sürdürdüğü bir gelenektir. Onları yaşatıyorlar. Salıngaçlar var, bunlarda gençler eğleniyorlar. Gıldırgaçlar var onlara biniyorlar. Böyle birçok Afşar gelenek görenekleri bu şekilde yaşatılmaya çalışılıyor. Bu etkinliklere diğer illerdeki Afşar boylarından da katılanlar oldu. Sağ olsunlar kilometrelerce yol kat edip etkinliğe katıldılar. Hepsine Denizli Yörükleri Derneği olarak çok teşekkür ediyorum. Bizde Denizli Yörükleri olarak Aralık ayında bir toy yapacağız. İlerleyen günlerde bununla ilgili detaylı açıklamaları yapacağız ”diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fransa’dan gelen 3 hasta, Cerrahi Hastanesi’nde tüp mide ameliyatı oldu
YEREL HABERLER Fransa’dan gelen 3 hasta, Cerrahi Hastanesi’nde tüp ...
Şifa için girdiği havuzda ölü bulundu
YEREL HABERLER Şifa için girdiği havuzda ölü bulundu
Milli eğitim müdürleri eğitim öğretim yılı çalışmalarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Milli eğitim müdürleri eğitim öğretim yılı ...
Dağda kaybolan yaşlı adam için yağmur çamur dinlemediler Yağışa rağmen arama çalışmalarını sürdüren amatör telsizciler, yaralı buldukları yaşlı adama moral verdi
YEREL HABERLER Dağda kaybolan yaşlı adam için yağmur çamur ...
Kazaya neden oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı
YEREL HABERLER Kazaya neden oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı
Kötü koku ihbarına gelen polis, ceset buldu
YEREL HABERLER Kötü koku ihbarına gelen polis, ceset buldu
Serhat Gürpınar: “Takımımız yavaş yavaş rayına oturmaya başladı” Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gürpınar: “11 puanın bu lig için iyi olduğunu düşünüyoruz”
YEREL HABERLER Serhat Gürpınar: “Takımımız yavaş yavaş rayına ...
Denizlispor, Tuzlaspor eşiğini atlamak istiyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Tuzlaspor eşiğini atlamak istiyor
Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar: İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız
YEREL HABERLER Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar: ...
Denizlispor, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı
4 gündür haber alınamıyordu, ofisinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 4 gündür haber alınamıyordu, ofisinde ölü bulundu
Kamyonun altında kalan Ecem Nur'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Kamyonun altında kalan Ecem Nur'un yoğun bakımda ...
Jandarma olayların yüzde 98’ini aydınlattı
YEREL HABERLER Jandarma olayların yüzde 98’ini aydınlattı
Aydem Yenilenebilir Enerji, çevresel - sosyal - yönetişim skoruyla Türkiye lideri oldu
YEREL HABERLER Aydem Yenilenebilir Enerji, çevresel - sosyal - ...
10 kadından 2’sinde görülen vajinismusun tedavisi mümkün
YEREL HABERLER 10 kadından 2’sinde görülen vajinismusun tedavisi ...
Büyükşehir Dijital Kütüphane yayında
YEREL HABERLER Büyükşehir Dijital Kütüphane yayında
Sanayicinin derdi işçi bulamamak
YEREL HABERLER Sanayicinin derdi işçi bulamamak
Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken az daha canından oluyordu
YEREL HABERLER Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken az daha ...
Şiveli dezenfektan çağrısı Esnafın el dezenfektanı üzerinde yazdırdığı şiveli kelimeler güldürdü
YEREL HABERLER Şiveli dezenfektan çağrısı Esnafın el dezenfektanı ...
Dağda kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bitkin halde bulundu
YEREL HABERLER Dağda kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bitkin ...
Denizli’nin turistik alanları İstanbul’da tanıtılıyor
YEREL HABERLER Denizli’nin turistik alanları İstanbul’da tanıtılıyor
Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama
4 farklı adreste kumar oynayan 43 kişiye 52 bin TL ceza
YEREL HABERLER 4 farklı adreste kumar oynayan 43 kişiye 52 bin TL ...
Denizli’de 14 zehir taciri gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 14 zehir taciri gözaltına alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.