Sinan Meydan 'Atatürk ve Cumhuriyeti' anlatacak

Tarihçi Yazar Sinan Meydan ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ söyleşisi ile 7 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Merkezefendi Kültür Merkezi’nde okurlarıyla bir araya gelecek.



Merkezefendi Belediyesi vefatının 83. yıldönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında ünlü Tarihçi Yazar Sinan Meydan ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ söyleşisi ile 7 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Merkezefendi Kültür Merkezi’nde okurlarıyla bir araya gelecek. Tüm Merkezefendili ve Denizlilileri söyleşiye davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyemiz 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerimiz kapsamında düzenleyeceğimiz söyleşide, tarihçi ve yazar Sinan Meydan, değerli hemşehrilerimizle bir araya gelecek. Sinan Meydan gibi önemli bir tarihçi ve yazarı Merkezefendi’de ağırlayacak olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyetin anlatılacağı söyleşiye tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.

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