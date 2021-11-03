Büyükşehirden teknoloji bağımlılığı eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi teknolojinin insan yaşamı üzerine oluşturduğu etkiler ile teknolojinin doğru ve yararlı bir şekilde kullanımı için personeline yönelik "Yetişkinlerde Teknoloji Bağımlılığı" eğitimi düzenledi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı her yıl sürdürdüğü farkındalık eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda teknolojinin insan yaşamı üzerine oluşturduğu etkiler ile teknolojinin doğru ve yararlı bir şekilde kullanımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında "Yetişkinlerde Teknoloji Bağımlılığı" eğitimi düzenlendi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda düzenlenen etkinlikte Uzman Psikolog Cengiz Türkmen teknolojinin modern hayatın kolaylaştırıcıları olmakla birlikte zaman içinde tahmin edildiğinden çok daha hızla artan kullanımlarının bağımlılığa neden olduğunu söyledi. Bağımlılıkla birlikte sosyal medyada harcanan uzun saatlerin, internetsiz ortamlarda zaman geçirememenin, kontrolsüz internet alışverişlerinin hayatı olumsuz etkilediğini kaydeden Türkmen, bunun sonucunda ise sosyal ve ekonomik kayıplar yaşanabileceğini anlattı.



"Toplumun ortak sorunu"

Denizli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Yelda Çetin ise, Psikolog Cengiz Türkmen ile Yeşilay'a teşekkür ederek, teknoloji kullanımındaki artışın ve teknolojinin bilinçsiz kullanımının toplumun ortak sorunu olduğunu işaret ederek, bu tür eğitimlerle farkındalığın artacağına inandığın kaydetti. Eğitimin ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) yaptığı çalışmalar ve verilen hizmetler konusunda bilgi verildi.

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