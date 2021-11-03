Odun hırsızlığı foto kapana yakalandı

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Denizli'de ormanlık alandaki odunları kamyonetiyle götürmeye çalışan şüpheli foto kapan sayesinde yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alandaki istiflenmiş odunları kamyonetiyle götürmeye çalışan kişi, foto kapana yakalandı. Doğal hayatı gözlemlemek amacıyla yerleştirdiği foto kapana, odun hırsızlığı görüntüsü takıldı. Foto kapana sayesinde fark edilen o anlar görevli personelin bilgisayarına düştü. O anlarda bir kişinin Orman Bölge Müdürlüğünce satış hazırlıkları yapılan odunları kamyonete yüklediği tespit edildi. Orman Muhafaza memurlarınca kıskıvrak yakalanan şüpheli B.A., olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Odun hırsızlığında kullanılan kamyonete ve odunlara el konuldu.

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