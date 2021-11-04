Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, servis şoförü Gökhan Sönmez (30), park ettiği minibüsten indikten sonra evine girmek istediği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından tabancayla vurulan yaralanırken, saldırgan ise kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Akkonak Mahallesi 1840 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, servis şoförlüğü yapan Gökhan Sönmez, kendisine ait minibüsü sokağa park ettikten sonra evine girmek istedi. Bu sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, Sönmez'e ismini sordu. Sönmez'in adını soy ismini söylemesinin ardından silahlı saldırgan tabancayla Sönmez'in bacağına ateş ederek olay yerinden kaçtı. Sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Sönmez, kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sönmez, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-11-04 01:42:49



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