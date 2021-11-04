Denizli Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri anıldı.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programla anıldı. Anma programına; Vali Yardımcısı Hakkı Ünal, 11 'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan V. Piyade Albay Cengiz Güven, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turan Veli Akyol, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, okul müdürleri, davetliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende; Kuranı Kerim Tilaveti okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında “15 Temmuz, bize sadece o karanlık geceyi değil, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür. Bu sembol, aynı zamanda millî iradenin taçlanışı ve şahlanışıdır. Bizler, son nefesimize kadar bu taçlanış ve şahlanışı millî irade düsturuyla sürdürmeye kararlıyız. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde FETÖ’nün menfur darbe girişimi karşısında ülkemizin istikbalini koruyup kollamak için uçakların, tankların, tüfeklerin, kurşunların karşısına dikilen kahraman Türk milletinin her bir ferdini selamlıyorum. Devletimizin bekası ve milletimizin varlığı uğruna ruhlarını ve bedenlerini hiçe sayan şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum” dedi.



“Bu menfur saldırı, bizzat Türk milleti tarafından derhal geri püskürtülmüştür”

Müdür Ekici konuşmasının devamında, “Kurtuluş Savaşı döneminde işgal kuvvetleri dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne saldırmamıştır. Cumhuriyet tarihimizde acı darbe günlerinde de Yüce Meclis’imiz hiçbir zaman hedef alınmamıştır. Ancak 15 Temmuz canileri, Türk milletinin evine, Meclis’imize kirli elleriyle saldırdılar. Bu menfur saldırı, bizzat Türk milleti tarafından derhal geri püskürtülmüştür. Tüm darbe girişimlerinde olduğu gibi, 15 Temmuz’u tasarlayanlar da Türkiye’yi ele geçiremediler. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ümüzde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.



Program “Bu Milletin Destanı Var” şiirini okul öğrencisi Gamze Çalık’ın okumasının ardından okul öğrencileri tarafından sahne edilen “15 Temmuz Demokrasi Yolcuları” adlı tiyatro ile sona erdi.

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