Denizlispor deplasmanda terleyecek



DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'in 12'nci hafta mücadelesinde Altaş Denizlispor, yarın deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Vefa Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Muğdat Çelik'in forma giyip giyemeyeceği, maç saatinde netlik kazanacak. Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör Serhat Gülpınar, "Mücadeleyi ve hırsı sahaya yansıtabilen bir takım izletmek istiyoruz. Son iki maçımızda bunu başardığımızı düşünüyorum. Oyunumuzun üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. Tuzlaspor maçından iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz. Kadro genişliğimiz fazla değil, bazı bölgelerdeki oyuncularımızın alternatifi yok. İçeriden bunu çözmeye çalışıyoruz. Elimizden gelenin en fazlasını yapıp en doğru kadroyla sahaya çıkmaya çalışıyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-11-04 11:28:16



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