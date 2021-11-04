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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Organ bağışının önemini tek tek anlattılar

İHA

Organ bağışının önemini tek tek anlattılar

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Her Bağış Yeni Bir Hayat” projesi kapsamında ‘39 Kasım Organ Bağış Haftası’ kapsamında Merkez ve İlçelerde bulunan Kamu Hastaneleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından vatandaşlara organ bağışı ve önemi konusunda bilgilendirildi.
Organ Bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına Türkiye’de her yıl 39 Kasım tarihleri Organ Bağış Haftası olarak kutlanmaktadır. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü de bu hafta kapsamında kamu hastaneleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri ekiplerince sağlık tesisleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yeri, meydanlar ile alışveriş merkezlerinde açtığı stantlar ile organ bağışının önemine dikkat çekti. Bayram Yeri Meydanı ve Denizli Devlet Hastanesi’nde açılan stantları ziyaret eden Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 2019 yılı Mart ayında başlattıkları ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat’ Projesi ile o yıl Türkiye geneli büyük bir başarı elde ettiklerini, sonrasında pandeminin gölgesinde kalan bu projeye tekrar yoğunlaştıklarını belirterek tüm vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet etti.
“Pandemi organ bağışlarını da olumsuz etkiledi”
Türkiye “Organ nakli bekleyen bireylerin vücut dirençlerinin normal bireylere nazaran çok daha düşük olması nedeniyle enfekte olduklarında hastalığı çok daha ciddi boyutta geçirebilmekte hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. Şu an da Türkiye’de 25 bin 226 hastanın organ bağışı beklediği ve sadece Denizli’de bin 77 kişinin diyaliz hastası olduğunu düşünürsek tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün olan hastalarımız için organ bağışının ne demek olduğunu anlayabiliriz. Ülkemizde organ bekleyen hasta sayısında yaşanan artışa paralel olarak ne yazık ki organ bağış sayısı istenilen seviyede değildir. Bu nedenle farkındalık oluşturmak ve organ bağış sayılarını arttırmak için 2019 yılı Mart ayında başlattığımız ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat’ projemiz ile önceki yıllarda birçok etkinlikler organize ettik, sağlık ekiplerimiz gecelerini gündüzlerine katarak merkez ve ilçelerde en uzak mahallere kadar giderek vatandaşlarımıza organ bağışı eğitimleri verdi. Denizli’de çalmadığımız kapı, gitmediğimiz yer kalmadı diyebiliriz. Projemize Denizli halkı da duyarsız kalmadı ve 2019 yılında Denizli’de 13 bin 624 kişinin organ bağışında bulunması ile Türkiye birincisi olduk. Yine projemizin ikinci hedefi olan kadavra organ bağışında da aynı yıl 49 beyin ölümü gerçekleşti ve bunların 22’sinin organları ailesi tarafından bağışlandı.” ifadelerini kullandı.
Organ bekleyen hastaların yüksek risk grubundaki hastalar oldukları için pandemiden daha çok etkilendiklerini ifade eden İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “Fakat korona virüs ile mücadele ettiğimiz 2 yıl boyunca bu faaliyetlerimizde azalma oldu. Vatandaşlar sağlık kuruluşlarından uzak kalmak istedikleri için bağışçı olmaktan vazgeçtiler. Pandeminin gölgesinde hastanelerde Covid19 nedeniyle doluluk oranlarındaki artışın yanı sıra beyin ölümü tespit süreçleri zorlaştı. Ölen kişi korona virüs ise organları kullanılamıyor. Yani pandemi hem bağış oranlarında hem beyin ölümü tespitlerinde büyük bir düşüşe neden oldu” diye konuştu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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