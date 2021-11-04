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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul kantin denetimleri devam ediyor

İHA

Okul kantin denetimleri devam ediyor

20212022 eğitimöğretim yılının başlaması ile birlikte okul kantin denetimleri alanında uzman denetim ekiplerince devam ediyor.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinin denetimi “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi” genelgesi kapsamında ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağı’nda yer alan Eğitim Kurumlarında Satışı Uygun Olmayan Gıda ve İçecekler dikkate alınarak gerçekleştirildi. Merkezefendi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu ve Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi kantinleri denetimlerine katılan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı açıklamada, “Uzun süredir yüz yüze eğitime hasret kalan çocuklarımız 6 Eylül itibariyle nihayet okullarına kavuştu. Eğitim ve öğretimin yüz yüze başlamasıyla eğitim kurumlarımızdaki gıda işletmeleri ve kantinlerimiz de faaliyetlerine başladılar. Çocuklarımızın okulda kaldıkları süreyi düşünecek olursak beslenmelerinin en az bir öğününü bu işletmelerden karşıladıklarını görüyoruz. Bu noktada yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı olarak gelişen; obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve buna benzer hastalıkların önlenmesi amacıyla bu işletmelerin denetimlerinin ve kontrollerinin yapılması son derece önemlidir” dedi.

“694’ü resmi 135’i özel eğitim kurumumuzda faaliyetler devam edecek”
İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik birimimiz bünyesinde gerçekleştirilen bu faaliyetler: 694’ü resmi 135’i özel eğitim kurumumuzda, okullarımızın kapanacağı 17 Haziran tarihine kadar devam edecektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmalarına yönelik yürüttüğümüz faaliyetlerde öncelikle en hassas konumda yer alan, okul idarecilerimize, denetim ekiplerimizde yer alan uzmanlarımıza, öğretmenlerimize ve bu işin esas mutfağında yer alan kantin işletmecilerimize ve çalışanlarımıza, göstermiş oldukları özverili çalışmalardan ve insan sağlığı konusundaki duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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