Taksiciyi bayıltıp parasını gasbettiler (2)



TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN GASP YALANI EMNİYETTE ORTAYA ÇIKTI

Denizli'de müşteri gibi aracına binen 3 kişinin başına sert bir cisimle vurup, kendisini bayılttıktan sonra yaklaşık 1000 TL'sinin gasbedildiğini söyleyen taksi şoförü Süleyman Burak Yalgın, hastanedeki tedavisinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yalgın'ın burada çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, soruşturmayı derinleştirdi. Yalgın'ın takip uygulama sisteminden geçtiği yollarda kamera incelemesi yapan polis ekipleri gerçeği ortaya çıkardı.

PARAYI SEVGİLİSİNE VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nde gasp yalanı ortaya çıkan taksi şoförü Süleyman Burak Yalgın, gerçeği anlattı. Yalgın, ifadesinde, sevgilisinden bebeği olduğunu, parayı onların harcaması için verdiğini, ardından da başına vurup, bayılmış numarası yaptığını anlattı. 'suç uydurma', 'kamu görevlilerini oyalama' suçlarından hakkında işlem yapılan Yalgın, savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-11-04 19:16:22



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