İtfaiyeden zorlu parkur Dayanıklılık ve performans testleriyle her daim göreve hazırlar

Denizli'de personel, modern araç ve ekipmanlarıyla yangın ve deprem gibi afetlere müdahalede Türkiye’de örnek gösterilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, sürekli olarak yaptıkları dayanıklılık ve performans testleriyle her daim göreve hazır olduklarını kanıtlıyor.



Denizli merkez ve 19 ilçesindeki 42 ayrı istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için 24 saat nöbet tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, yangın ve deprem gibi afetlere karşı hazır olmak için sık sık dayanıklılık ve performans testlerine giriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nde geçen hafta boyu gerçekleştirilen eğitimlere itfaiye personeli ve şoförler oluşan toplam 460 kişi katıldı. Eğitimlerde spor, dayanıklılık ve performans testleri ile ani gelişen olaylara en hızlı ve başarılı bir şekilde müdahalede bulunma yöntemleri uygulanıyor. Parkur eğitimlerinde itfaiye personeline dar alan geçişi, denge yürüyüşü, el koordinasyonu, Engelli geçiş, seyyar merdiven taşıma, ağırlık taşıma, çapraz koşu, ağırlık çekme, yangıncı kıyafet kuşanma, solunum seti takma ve 4 katlı merdiven tırmanarak ağırlık çekme şeklinde dayanıklılık testleri gerçekleştiriliyor.



"Önce tedbir önce eğitim"

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı olarak mesai mefhumu gözetmeden vatandaşların can ve mal güvenliği için çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir İtfaiyesi her zaman göreve hazır, 24 saat nöbette, bayram, hafta sonu, tatil demeden 365 gün milletimizin hizmetindedir. İtfaiyemiz hızır gibi vatandaşlarımızın yanında olmak için eğitimlerine de ara vermeden devam ediyor. Önce tedbir, önce eğitim anlayışı ile çalışmalarımıza başarı ile sürdürüyoruz " ifadelerini kullandı.

