Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DENİB DESIGN yarışmasında büyük final heyecanı sona erdi

İHA

DENİB DESIGN yarışmasında büyük final heyecanı sona erdi

DENİB tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak, Denizli’nin marka ve tasarım merkezi olması hedefinden yola çıkarak düzenlenen DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması’nın 1.sinde final heyecanı sona erdi.

DENİB DESIGN yarışmasında büyük final heyecanı sona erdi. 34 Kasım tarihlerinde Denizli’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, üretimleri tamamlanan tasarımlar, her finalist için hazırlanan ayrı stantlarda halka açık sergilenerek ilgilenenlerin beğenisine sunuldu. 4 Kasım 2021 Perşembe akşamı aynı yerde tekstil sektörünün ve tasarım camiasının önde gelen isimlerinin ve protokolün katılımlarıyla gerçekleşen Final Gecesinde yarışmanın kazananları belli oldu. Yaklaşık yedi ay süren uzun maratonun ardından Önceki Dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Osman Zolan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, İhracatçı Birlikleri başkanları, sponsor firmalar ve çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli Final Gecesi ve Ödül Töreniyle tamamlandı.

Tekstil dünyasının önemli isimleri jüri oldu
Denizli Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen 20 finalistin tasarımları tekstil dünyasının öne çıkan isimleri tarafından değerlendirildi. LourıshGüzelleşme temasıyla düzenlenen yarışma, öğrenciler ve profesyonellere yönelik olarak 4 kategoride öğrenci ev tekstili ve öğrenci banyo tekstili, profesyonel ev tekstili ve profesyonel banyo tekstili alanında finale kalan 20 finalistin 20 Denizlili tekstil firmasıyla eşleştirilerek üretimleri gerçekleştirildi. 4 kategoride değerlendirmeye tabi tutulan tasarımlar arasından derece giren isimler belli oldu. Genç tasarımcıları sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen Yarışmada para ödülü, 4 birinciye 20’şer bin TL ve jüri özel ödüle ise 5 bin TL oldu. Ayrıca dereceye giren 4 birinci yurt dışında verilen tasarım eğitimine başvurma imkanını kazandı. Öğrenci Ev Tekstili kategorisinde, Ecem Çankaya, Öğrenci Banyo Tekstili kategorisinde, Kübra Aydınlı, Profesyonel Ev Tekstili kategorisinde, Angela Burns, Profesyonel Banyo Tekstili kategorisinde: Duygu Eda Semercioğlu dereceye girdi.

"Son 12 aylık ihracatımız 4,4 milyar dolara ulaştı"
Final Gecesinin açılış konuşmasında DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi: “Ülkemizin en önemli ihracatçıları arasında yer alan güzide ilimiz Denizli’de, bu sene ilkini düzenlediğimiz Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışmamızın Ödül Töreni’nde sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Denizli ihracatı bu sene oldukça iyi gidiyor. 2020 yılının tamamında ulaştığımız 3,2 milyar doları eylül sonu itibariyle geride bıraktık. Yılsonu için kendimize 4 milyar dolarlık bir hedef koymuştuk. Bu hedefi 4,2 milyar dolar olarak revize ettik. Son 12 aylık ihracatımız 4,4 milyar dolara ulaştı. 27 sektörde, sayıları 4 bine yaklaşan ihracatçılarımız sayesinde Denizli ihracatının 4,5 milyar dolara hızlı ve emin adımlarla yürüdüğünü, hatta koştuğunu ifade edebiliriz. Denizlili ihracatçılar olarak biz büyük bir aileyiz. DENİB ailemizin içinde yer alan her bir ihracatçımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlimiz ve ülkemiz ekonomisine sunduğunuz katkılar için şükranlarımızı takdim ediyoruz, onları ayakta alkışlıyoruz. İhracatımız içinde en büyük payı; ev tekstili grubunun da içinde yer aldığı hazır giyimkonfeksiyon sektörü ihracatımız alıyor. Sektörün, toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 40 seviyelerinde seyrediyor. İlimizin kilogram başına ihracatı 31 Ekim 2021 itibariyle 2,05 dolar seviyelerinde seyrediyor. Hazır giyimkonfeksiyon sektöründe ise bu değer 10,60 dolar olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

“Muhteşem finalde yarışacak tüm adaylarımıza bir kez daha başarılar diliyorum”
Açılış konuşmasında tasarımın önemine vurgu yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Hayatının önemli bir bölümünü tekstil sektörüne adamış ve yıllarca tasarım yarışmaları düzenlemiş biri olarak bu tür yarışmaların ne denli önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Yerli ve milli üretim atılımında, kilit rol oynayan tasarımcılarımızın desteklenmesi ve sektöre yeni tasarımcıların kazandırılması için atılan bu adımlar ülkemizin katma değerli ürün ihracatına katkı sağlamaktadır ve sağlamaya devam edecektir. İhracat tarafında bizleri güzel yarınlar bekliyor. Oluşturduğumuz ihracat projeksiyonlarına göre, ülkemiz önümüzdeki 5 sene içerisinde ihracatını yıllık 300 milyar doların üzerine çıkartacak. Yeter ki, ihracatçılarımız çalışmaktan, başarıya inanmaktan vazgeçmesinler. ArGe, tasarım, inovasyon ve markalaşma konularında yoğunlaşmaktan geri durmasınlar. Bizler, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak elimizden gelen ne varsa, ihracatçımız için yapmaya hazırız. Ülkemizde tasarıma olan ilginin artması, yeni yeteneklerin her zaman desteklenmesinden geçiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bahçesini sulamak isterken kanala düşen yaşlı kadın, 4 kilometre ileride ölü bulundu Kanala düşen yaşlı kadının cesedi, 4 kilometre uzaklıkta bulundu
YEREL HABERLER Bahçesini sulamak isterken kanala düşen yaşlı kadın, ...
Pamukkale Belediyesi yabancı dil öğretiyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi yabancı dil öğretiyor
Ali Yalçın: "Üst liglerde seyirci alınıyor Gelişim Ligi'nde neden alınmıyor"
YEREL HABERLER Ali Yalçın: "Üst liglerde seyirci alınıyor Gelişim ...
İtfaiyeden zorlu parkur Dayanıklılık ve performans testleriyle her daim göreve hazırlar
YEREL HABERLER İtfaiyeden zorlu parkur Dayanıklılık ve performans ...
Katil zanlısı, gazetecinin kaburgasını çatlattı Kaymakamın oğlunun öldürülme olayına karışan şüpheli, gazeteciye saldırdı
YEREL HABERLER Katil zanlısı, gazetecinin kaburgasını ...
İstiklal Marşı'nın 100. Yılı PAÜ’de coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın 100. Yılı PAÜ’de coşkuyla kutlandı
Anne sütünün önemi için yeni kararlar alındı
YEREL HABERLER Anne sütünün önemi için yeni kararlar alındı
Çameli, 9. Antalya Şehircilik ve Fuarında tanıtılacak
YEREL HABERLER Çameli, 9. Antalya Şehircilik ve Fuarında tanıtılacak
4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı
YEREL HABERLER 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı
Çameli semalarındaki ışık merak konusu oldu
YEREL HABERLER Çameli semalarındaki ışık merak konusu oldu
Suç makinesi yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Suç makinesi yakayı ele verdi
Sigara içmek kadar sigaraya maruz kalmak da akciğer kanseri riskini artırıyor
YEREL HABERLER Sigara içmek kadar sigaraya maruz kalmak da akciğer ...
Taksiciyi bayıltıp parasını gasbettiler (2)
YEREL HABERLER Taksiciyi bayıltıp parasını gasbettiler (2)
Taksiciyi bayıltıp parasını gasbettiler
YEREL HABERLER Taksiciyi bayıltıp parasını gasbettiler
Başkan Memişoğlu, “Biz ev tekstili şehriyiz” DESIGN 1. Ev ve Banyo Tekstili Yarışması finale hazırlanıyor
YEREL HABERLER Başkan Memişoğlu, “Biz ev tekstili şehriyiz” DESIGN ...
Denizli’de saniyede 40 litre debiye sahip içme suyu kaynağı bulundu Büyükşehir DESKİ’den Yeşilyuva’ya yeni su kaynağı
YEREL HABERLER Denizli’de saniyede 40 litre debiye sahip içme suyu ...
Okul kantin denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Okul kantin denetimleri devam ediyor
Organ bağışının önemini tek tek anlattılar
YEREL HABERLER Organ bağışının önemini tek tek anlattılar
Yukatel Merkezefendi taraftara güveniyor
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi taraftara güveniyor
Denizlispor deplasmanda terleyecek
YEREL HABERLER Denizlispor deplasmanda terleyecek
32 yıldır şark köşesi kültürünü yaşatıyor
YEREL HABERLER 32 yıldır şark köşesi kültürünü yaşatıyor
Bağbaşı Zeytinköyspor derbide 3 puan hedefliyor
YEREL HABERLER Bağbaşı Zeytinköyspor derbide 3 puan hedefliyor
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitleri anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitleri ...
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.