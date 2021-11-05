Floor Curling Türkiye şampiyonları Ekici’yi ziyaret etti.

Floor Curling Türkiye Şampiyonasında Denizli ilini temsil eden Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü takımımız KızErkek Karma kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonluk kupasını Denizli iline kazandıran öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici makamında ağırladı. Ziyerette Tavas İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çöllü, Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Hasan Hüseyin Hançar, Şampiyon öğrenciler Sudenaz Çiyancı ile Ahmet Akif Çakır ve Beden Eğitimi Öğretmeni Nazif Salgut hazır bulundu.



İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü takımımız spor alanında büyük bir başarıya imza atarak ilimize döndüler. Ayaklarının tozu ile şampiyon takımımızı ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Eğitimde akademik başarıyı destekleyen en büyük unsurlarında başında sporsal ve sanatsal faaliyetler yer alıyor. Şampiyonluğu Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulumuzun alması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. İlimizin dört bir köşesinde okullarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin başarılarını duymak, onların başarılarını ortak olmak bizleri çok mutlu ediyor. Denizli eğitimin her alanında başarıları ile kendini ispatlamış bir ilimiz. Şampiyon öğrencilerimiz Sudenaz Çiyancı ve Ahmet Akif Çakır’ı kutluyorum. Beden Eğitimi Öğretmenimizi aynı zamanda antrenörleri Nazif Salgut hocamı da tebrik ediyorum” dedi.



Ziyaret sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’ye Floor Curling Türkiye Şampiyonu öğrenciler Sudenaz Çiyancı ve Ahmet Akif Çakır takım formalarını hediye etti.



Adana Menderes Spor Salonu'nda 2831 Ekim tarihlerinde gerçekleşen şampiyonada, 100 takımda 400 sporcu yarıştı. Şampiyonanın son gününde, final maçlarında karma kategoride Samsun Çarşamba Belediyesi Spor Kulübünü yenen Denizli Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu Genlik Spor Kulübü şampiyon alarak büyük bir başarıya imza attı.

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