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Öğrencilerin bilim fuarında sergilediği eserler beğeni topladı

İHA

Öğrencilerin bilim fuarında sergilediği eserler beğeni topladı

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Dr. Necdet Durmuş Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu 4006 Bilim Fuarını ziyaret etti.
Pamukkale Dr. Necdet Durmuş Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu 4006 Bilim Fuarı açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, fuara gelerek ziyarette bulundu. Sergiyi gezen Müdür Ekici, “Bende iz bırakan bilim fuarlarından birini gezdim. Bu çalışmalar bir süreç. Bu süreçte planlamalar, deneme ve yanılmalarla bu günlere gelindi. Yılmadan yapılan çalışmalar sonucunda eserleriniz ortaya çıktı. Sizlerin yaptığı bilim fuarında insanlık yararına kullanılabilecek önemli projeler ile karşılaştım. Bunlar bizim için gurur verici. Ülkemiz çok güçlü bir ülke. Uluslararası düzeyde savunma sanayi, teknolojisi, bilimi ve sektörel alanda dünyadaki birçok alanı domine eden bir ülke konumundayız. Küçük adımlarınız bilim şenliklerine, oradan da uluslararası çalışmalara zemin teşkil edecek. Siz değerli öğrencilerimiz kendinizi önemseyiniz. Sizler bizler için çok değerlisiniz. Çok güzel çalışmalara imza atmışsınız. Hepinizin bizim başımıza icat çıkaran insanlar olmanızı temenni ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

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