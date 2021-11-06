Her okula bir sokak köpeği Büyükşehir ile hayvan sevgisi küçük yaşta aşılanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Her okula bir sokak köpeği Büyükşehir ile hayvan sevgisi küçük yaşta aşılanıyor

İHA

Her okula bir sokak köpeği Büyükşehir ile hayvan sevgisi küçük yaşta aşılanıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" projesi kapsamında gönüllü 67 okula köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri can dostları teslim ediyor. Köpekleri gören öğrenciler büyük sevinç yaşarken projeyle hayvan sevgisinin küçük yaşta aşılanması hedefleniyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde imzalanan "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" projesi ile toplam 67 okula köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri can dostları teslim edilmeye başlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda bakım ve aşıları yapılan 3 sokak köpeği ilk etapta Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ahi Sinan İlkokulu ve 19 Mayıs İlkokulu'na teslim edildi. Köpeklerin ve kulübelerinin okullara yerleştirilmesini sevinçle izleyen çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine can dostları hediye eden Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Çocuklar, bir süre yeni dostlarına ne isim vereceklerini konuşurken, köpekleri beslemeyi ve sevmeyi de ihmal etmedi.

Miniklerden gülümseten sözler: "Yumuşacık oluyorlar"
Köpekleri sevinçle karşılayan 19 Mayıs İlkokulu öğrencilerinden Eslem Kuru çok mutlu olduklarını belirterek, "Ona çok iyi bakacağız. Çok teşekkür ederiz Başkanım, iyi ki bu hediyeyi bize verdiniz. Sizi de çok seviyoruz. Bu köpeği bize armağan ettiğiniz için size sevgilerimizi sunuyorum" dedi. 9 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Duru Kocaman ise, köpeği kendilerine hediye eden Başkan Zolan'a teşekkür ederek, "Zaten en sevdiğim hayvan köpek, yumuşacık oluyorlar. Köpek tüm okulumuzun, ona çok iyi bakacağımızı düşünüyorum" dedi. 3. sınıf öğrencisi Ahmet Kuzey Yıldırım da, babasından sürekli köpek istediğini, istediğinin ise okulda gerçekleştiğini anlatarak, "Çok mutluyum. Osman Zolan Başkanımızı çok seviyorum" dedi. Öğrenci Öykü Ünlü, çok mutlu olduğunu anlatarak, "Çünkü hep köpek sahibi olmak istemişimdir. Sizlere de bir duyurum var köpek almayın sahiplenin" dedi.

Hayvan sevgisi daha kolay anlatılacak
19 Mayıs İlkokulu öğretmenlerinden Ahmet Aykol, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ettiğini kaydederek, "Öğrencilerimize sürekli kitap üzerinde hayvan sevgisini vermeye çalışıyorduk. Bunun bir ayağı tabi boşta kalıyordu. Bu proje bize ve öğrencilerimize hayvan sevgisini vermemize kolaylık sağlayacak. Öğrencilerimiz sokakta gördükleri hayvanlara sevgi ile yaklaşacaklar ve koruyacaklar. Bu davranışından dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.,

Ahi Sinan İlkokulu Müdürü Remzi Kavurkacı ise, okullarına köpek hediye eden Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Projeyle çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamış olacağız. Bunu için çok teşekkür ederim" dedi. Ahi Sinan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sara Asamar, "Çok güzel, çok sevindim, ona çok iyi bakacağım" diye konuştu. Arya Ay ise, sınıf olarak köpekleri çok sevdiklerini belirterek, "Mahallede bir çok köpek besliyordum artık okulumuzda da var. Çok teşekkürler" dedi.

"Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisi aşılanması adına çok değer verdikleri bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Öğrencilerin can dostlara sevgi ve ilgisinin görülmeye değer olduğunu anlatan Başkan Osman Zolan, "Can dostlarımızı okullarında gören çocuklarımız çok mutlu oldu. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin veterinerlerinin can dostlarını sürekli kontrol ederek, gerekli aşı, bakım ve mama ihtiyacını sağlayacağını anlatan Başkan Zolan, "Allah'ımın emaneti bu canlar hepimizin. Onları korumak, bakımlarını ve tedavilerini üstlenmek için gayretlerimiz sürecek. Onlar için daha fazla ne yapabiliriz gayreti içinde çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum bu sayı daha da artacak ve çocuklarımıza hayvan sevgisi küçük yaşta aşılanacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koordinatların işaret ettiği Pamukkale Üniversitesi anıtlarla donatıldı İstiklal Marşı’nın her kıtasına ait resim sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Koordinatların işaret ettiği Pamukkale Üniversitesi ...
Denizli’nin asırlık yatırımlarında sona yaklaşıldı Başkan Zolan: "Altyapı cesaret, destek ve sabır işidir"
YEREL HABERLER Denizli’nin asırlık yatırımlarında sona ...
Öğrencilerin bilim fuarında sergilediği eserler beğeni topladı
YEREL HABERLER Öğrencilerin bilim fuarında sergilediği eserler ...
Futbolcuların gelişimleri yapılan testlerle takip ediliyor
YEREL HABERLER Futbolcuların gelişimleri yapılan testlerle takip ...
Pamukkale Belediyesinden 'Pamuk Eller Üretiyor' projesi
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden 'Pamuk Eller Üretiyor' ...
En modern süt toplama ağı Denizli’ye kuruluyor
YEREL HABERLER En modern süt toplama ağı Denizli’ye kuruluyor
Sulama kanalına düşüp, 5 kilometre sürüklenen kadın ölü bulundu
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşüp, 5 kilometre sürüklenen kadın ...
Floor Curling Türkiye şampiyonları Ekici’yi ziyaret etti.
YEREL HABERLER Floor Curling Türkiye şampiyonları Ekici’yi ziyaret etti. ...
DENİB DESIGN yarışmasında büyük final heyecanı sona erdi
YEREL HABERLER DENİB DESIGN yarışmasında büyük final heyecanı sona ...
Bahçesini sulamak isterken kanala düşen yaşlı kadın, 4 kilometre ileride ölü bulundu Kanala düşen yaşlı kadının cesedi, 4 kilometre uzaklıkta bulundu
YEREL HABERLER Bahçesini sulamak isterken kanala düşen yaşlı kadın, ...
Pamukkale Belediyesi yabancı dil öğretiyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi yabancı dil öğretiyor
Ali Yalçın: "Üst liglerde seyirci alınıyor Gelişim Ligi'nde neden alınmıyor"
YEREL HABERLER Ali Yalçın: "Üst liglerde seyirci alınıyor Gelişim ...
İtfaiyeden zorlu parkur Dayanıklılık ve performans testleriyle her daim göreve hazırlar
YEREL HABERLER İtfaiyeden zorlu parkur Dayanıklılık ve performans ...
Katil zanlısı, gazetecinin kaburgasını çatlattı Kaymakamın oğlunun öldürülme olayına karışan şüpheli, gazeteciye saldırdı
YEREL HABERLER Katil zanlısı, gazetecinin kaburgasını ...
İstiklal Marşı'nın 100. Yılı PAÜ’de coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın 100. Yılı PAÜ’de coşkuyla kutlandı
Anne sütünün önemi için yeni kararlar alındı
YEREL HABERLER Anne sütünün önemi için yeni kararlar alındı
Çameli, 9. Antalya Şehircilik ve Fuarında tanıtılacak
YEREL HABERLER Çameli, 9. Antalya Şehircilik ve Fuarında tanıtılacak
4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı
YEREL HABERLER 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı
Çameli semalarındaki ışık merak konusu oldu
YEREL HABERLER Çameli semalarındaki ışık merak konusu oldu
Suç makinesi yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Suç makinesi yakayı ele verdi
Sigara içmek kadar sigaraya maruz kalmak da akciğer kanseri riskini artırıyor
YEREL HABERLER Sigara içmek kadar sigaraya maruz kalmak da akciğer ...
Taksiciyi bayıltıp parasını gasbettiler (2)
YEREL HABERLER Taksiciyi bayıltıp parasını gasbettiler (2)
Taksiciyi bayıltıp parasını gasbettiler
YEREL HABERLER Taksiciyi bayıltıp parasını gasbettiler
Başkan Memişoğlu, “Biz ev tekstili şehriyiz” DESIGN 1. Ev ve Banyo Tekstili Yarışması finale hazırlanıyor
YEREL HABERLER Başkan Memişoğlu, “Biz ev tekstili şehriyiz” DESIGN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.