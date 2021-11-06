Denizlispor, Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı

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DENİZLİ (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a son 5 dakikada yediği gollerle 3-0 yenilen Altaş Denizlispor, teknik direktör Serhat Gülpınar'la yollarını resmen ayırdı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Serhat Gülpınar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Serhat Gülpınar ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yeşil siyahlıların başında 7 maça çıkan Gülpınar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-11-06 11:13:41



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