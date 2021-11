GEKA öncülüğünde, “Eco-Trails Rotası” seyahat acenteleri tanıtım etkinliği düzenlendi Seyahat acenteleri Eco-Trails Rotası’na hayran kaldı

Güney Ege’nin ekoturizm potansiyelinin artırılması ve özellikle bisiklet ve trekking ile ilgilenen turist profilinin bölgeye çekilmesi amacıyla “KöyceğizOrtacaDalaman Yürüyüş ve Bisiklet YollarıThe EcoTrails” tanıtım etkinliği düzenlendi.



GEKA öncülüğünde, “EcoTrails Rotası” seyahat acenteleri tanıtım etkinliği düzenlendi. Türkiye’deki seyahat acentelerine yönelik gerçekleştirilen program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) olmak üzere; TÜRSAB, Dalyan Dernek, Dalyan TUSEV, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Ortaca Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü, MUTSO ve Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından organize edildi. Türkiye’nin dört bir yanından doğa ve macera turizmi alanında faaliyet gösteren 25 acenteden 35 kişinin katıldığı etkinlik, 234 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Organizasyon kapsamında acente temsilcilerine, trekking, bisiklet, deniz kanosu, safari, tekne ve gulet turu vb. farklı aktiviteleri deneyimledikleri etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca üçgeninde deniz, orman, nehir ve göl gibi doğa harikası alanları ve bölgenin eko turizm potansiyelini yakından keşfettiler. Sultaniye Kaplıcaları ve Kapukargın kükürtlü kaplıca ziyaretleri ile termal turizm olanakları, Kaya mezarları, Lydae ve Kaunos Antik Kenti gezileri ile kültür ve tarih turizm olanakları alternatif seçenekler olarak katılımcılara sunuldu. Bunların yanında, İztuzu Plajı, Sığla Ormanı ve Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ziyaretleri ile bölge değerleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.



“KöyceğizOrtacaDalaman Yürüyüş ve Bisiklet YollarıThe EcoTrails” rotalarını yürüyüş ve bisiklet etkinlikleri ile yakından görme ve deneyimleme fırsatı bulan acente temsilcileri, deniz, kum,güneş turizmi ile tanıdıkları Bölgenin alternatif turizm konusundaki zenginliğine hayran kaldıklarını belirttiler. Eko turizm alanında farklı deneyimler yaşamak isteyen müşterilerine The EcoTrails rotasını sunarak rotayı tur programlarına en kısa zamanda alacaklarını söylediler.



The EcoTrails projesi hakkında

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA’nın, 2015 Yılı Alternatif Turizm Programı kapsamında desteklediği Dalyan, Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneği’nin “KöyceğizOrtacaDalaman Yürüyüş ve Bisiklet Yolları The EcoTrails” Projesi ile Karia ve Likya yollarını birbirine bağlayan yürüyüş ve bisiklet rotaları hayata geçirildi. Proje kapsamında, KöyceğizOrtacaDalaman ilçelerinde, ekoturizm ve doğa koruma odaklı geliştirilmiş uzun mesafe işaretli 470 km’lik yürüyüş ve 700 km’lik bisiklet rotaları güvenli bir şekilde seyir için uluslararası standartlarda işaretlenerek bölge turizmine kazandırıldı. Antik dönemin izlerini taşıyan yolları kullanan rota; Karia'yı Likya'ya Kaumos Pisilis Şyfar Octapolis Deadala'yı Telmessos Kibyratis'e bağlamaktadır.



The EcoTrails projesi ile KöyceğizOrtacaDalaman destinasyonunda yerli ve yabancı turistlere yönelik sürdürülebilir turizm teşvik edildi. Doğa yürüyüşü ve bisiklet turizmini ilkbahar ve sonbahar aylarına yayılmasıyla sadece 3 ay denizkumgüneş turizmi yapılabilen DalyanKöyceğiz çevresinde 12 ay turizm yapılmaya başlandı. Kırsal ve iç kesimlerin doğa yürüyüşü ve bisiklet turizminden pay alması sağlandı. Bölgenin zengin doğası, kadim tarihi ve beşeri yapısı vb. değerleri tanıtıldı. Bu bölgenin en önemli varlığı olan doğasının korunması için yerel kurum ve kuruluşlar ile halk arasında farkındalık oluştu. Spor ve doğa turizminin gelişimi, kırsal kesimin turizmden pay alması ve yaz aylarına sıkışmış bölge turizm sezonunun ilkbahar ve sonbahar aylarını da kapsayacak şekilde genişlemesine katkı sağlandı. “Doğada, doğayı koruyup; dengesini bozmadan turizm olabilir mi?” sorusundan yola çıkarak hayata geçirilen “KöyceğizOrtacaDalaman Yürüyüş ve Bisiklet YollarıThe EcoTrails” projesi, doğanın korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından örnek bir projedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.