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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırseverlerin bağışladığı Mobil Kanser Tarama Tırı hizmete başladı

İHA

Hayırseverlerin bağışladığı Mobil Kanser Tarama Tırı hizmete başladı

Tülin ve Abdurrahman Mutlubaş tarafından alınan ve gerekli tıbbi donanımı Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanan Mobil Kanser Tarama Tırı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Denizli, kanserle mücadele önemli bir yer tutan ve ilimizde en ücra noktalara kadar giderek vatandaşlarımıza ücretsiz kanser taraması yapacak olan Mobil Kanser Tarama Tırına kavuştu. Hayırsever Tülin ve Abdurrahman Mutlubaş tarafından alınan ve gerekli tıbbi donanımı Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanan Mobil Kanser Tarama Tırı için Denizli Valiliği’nde tören düzenlendi.

Hayırsever Abdurrahman Mutlubaş yaptığı konuşmada bir işte başarılı olurken devletin ve toplumun katkısının büyük olduğunu söyleyerek, “ İnsanlar tesadüfen dünyaya geliyor ve kendilerine uygun görülen süreyi yaşadıktan sonra kalkıp gidiyor. Belli bir başarı elde etmek için herkes gayret içerisinde oluyor. Ancak bu başarı kişinin sadece kendisine ait değildir. Öncelikle devletimizin sonra toplumun katkısı vardır. Kişi bu katkılardan ötürü hem devletimize hem topluma borçludur diye düşünüyorum. Devletlere olan borçlar vergiler ile ödeniyor, ama topluma olan borçların ödenebilmesi için sosyal projelerin olması lazım. Bu düşünceden hareketle mobil kanser tarama tırı almaya karar verdik. Bu tırın devreye girmesinde Sağlık Müdürümüz bizi teşvik etti.” dedi.
Denizli Valisi Ali Fuat Atik de yaptığı konuşmada Denizlili hayırseverlerin ahde vefa örneğini bugün bir kez daha gösterdiğini belirterek, “İnsan hayatına dokunmak, insanın sağlığı ile ilgili katkıda bulunmak, bana göre hayırların en büyüğü. Dokunamadığımız, ulaşamadığımız KETEM’lere getiremediğimiz kadınlarımız var. Bunlara bir şekilde ulaşmak zorundayız. Çünkü biz sağlıklı bir Türkiye diyoruz. Bu sağlıklı Türkiye’ye de mobil kanser tırı alarak yaptığınız katkınız için size çok teşekkür ediyorum. Allah hayrınızı kabul etsin. Yapmış olduğunuz bu iyilik diğer iş insanlarımıza da örnek teşkil eder. Ve bu tırlarımızın sayısını arttırırız” dedi.

Konuşmaların ardından Mobil Kanser Tarama Tırını Denizli’ye kazandıran hayırsever Tülin ve Abdurrahman Mutlubaş’a Denizli Valisi Sayın Ali Fuat Atik tarafından plaket verildi. Daha sonra protokol üyeleri tarafından mobil kanser tarama tırı kesilen kurdele ile hizmete açıldı.

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