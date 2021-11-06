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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka: 73-81

DHA

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka: 73-81


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Kaan Büyükçil (xx), Özge Şentürk (xx)
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Lomazs (xx), Upson (xx), Sestina (xx), Hollowell (xx), Yiğitcan (xx), Smith (xx),  Emircan (xx), Hakan (xx), Serkan (xx), Thomas (xx), Altan (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xx), M´Baye (xxx), Mahir (xx), Yunus (xx), Berkan (xx), Blackmon (xx), Roll (xx), Burak (xx), Semih (xx), Can (xx)
1. PERİYOT: 18-19
İLK YARI: 36-46
3. PERİYOT: 59-60TÜRKİYE ING Basketbol Süper Ligi´nde liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket´i 81-73 yenerek son 4 maçını kazanmayı başardı.
Maçın ilk çeyreği başabaş bir mücadele sahne olurken, periyot Pınar Karşıyaka´nın 19-18 üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda hücumda etkili olan yeşil-kırmızılılar soyunma odasına 10 yası farkla, 46-36 galip girdi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, üçüncü çeyrekte toparlandı. Denizli ekibi etkili bir savunmayla son bölüme 60-59 geride girdi. Ancak son periyotta rakibine fırsat tanımayan Pınar Karşıyaka, salondan 81-73 galip ayrılmasını bilerek liderliğini korudu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2021-11-06 19:51:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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