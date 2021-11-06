Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka: 73-81

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Kaan Büyükçil (xx), Özge Şentürk (xx)
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Lomazs (xx), Upson (xx), Sestina (xx), Hollowell (xx), Yiğitcan (xx), Smith (xx), Emircan (xx), Hakan (xx), Serkan (xx), Thomas (xx), Altan (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xx), M´Baye (xxx), Mahir (xx), Yunus (xx), Berkan (xx), Blackmon (xx), Roll (xx), Burak (xx), Semih (xx), Can (xx)
1. PERİYOT: 18-19
İLK YARI: 36-46
3. PERİYOT: 59-60TÜRKİYE ING Basketbol Süper Ligi´nde liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket´i 81-73 yenerek son 4 maçını kazanmayı başardı.
Maçın ilk çeyreği başabaş bir mücadele sahne olurken, periyot Pınar Karşıyaka´nın 19-18 üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda hücumda etkili olan yeşil-kırmızılılar soyunma odasına 10 yası farkla, 46-36 galip girdi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, üçüncü çeyrekte toparlandı. Denizli ekibi etkili bir savunmayla son bölüme 60-59 geride girdi. Ancak son periyotta rakibine fırsat tanımayan Pınar Karşıyaka, salondan 81-73 galip ayrılmasını bilerek liderliğini korudu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2021-11-06 19:51:57
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