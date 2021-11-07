TFF 3. Lig: Kızılcabölükspor: 2 - Darıca Gençlerbirliği: 2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 3. Lig: Kızılcabölükspor: 2 - Darıca Gençlerbirliği: 2

İHA

TFF 3. Lig: Kızılcabölükspor: 2 - Darıca Gençlerbirliği: 2

TFF. 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor, evinde Darıca Gençlerbirliği’ni konuk etti. bol gollü maç 22 beraberlik ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
18. dakikada Ali'nin defansın arkasına gönderdiği nefis pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet Kaan sol çaprazdan plase bir vuruşla fileleri havalandırdı. 10
21. dakikada sağ taç çizgisi yönünden Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa iyi yükselen Mehmet Kaan kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.
33. dakikada Vedat'ın defansın arkasına gönderdiği topla kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet Kaan'ın plase vuruşunu kaleci Ali Alper güçlükle tokatladı.
39. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Metin'in pası ile altı pas içinde topla buluşan Fatih fileleri havalandırdı. 11
54. dakikada Halil İbrahim'in ara pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Furkan kaleci Muzaffer'in müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Furkan topu köşeden filelerle buluşturdu. 12
61 dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Furkan Şamil'in arka direğe yerden ortasında bomboş pozisyondaki Can'ın plasesi yandan auta gitti.
80. dakikada sağ kanattan bindiren Adem'in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Kaan plase bir vuruşla fileleri havalandırdı. 22
89. dakikada Can'ın pası ile sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa'nın plase vuruşunu kaleci Ali Alper iki hamlede kontrol etti.
Stat : Kızılcabölük Semt
Hakemler : Melis Özçiğdem xx, Yusuf Doğan xx, Serkan Öksüz xx
Kızılcabölükspor : Muzaffer Sarıibrahim xx, Tevfik Şanver xx (Mehmet Akif Şerifoğlu dk. 59 xx), Yunus Emre Karakaya xx, Ali Aydın xx, Vedat Saygı xx, Anıl Yıldırım xx, Özgür Kedikli xx (Can Bayırkan dk. 59 xx), Alpay Eroğlu x (Mustafa Altun dk. 46 xx), Adem Aydın xx, Kıvanç Salihoğlu xx (Furkan Şamil Çetin dk. 59 xx), Mehmet Kaan Türkmen xx
Yedekler : Enes Akgün, Fatih Cin, Mustafa Acar
Teknik Direktör : Hasan Şermet
Darıca Gençlerbirliği : Ali Alper Doğan xx, Fahrettin Bıyıklı xxx , Sefa Tunç xx (Furkan Akın dk. 78 x), Fatih Şerifoğlu xx, Nebi Tiryakioğlu xx (Faik Kartal Duran dk. 60 xx), Erdem Dikbasan xx, Metin Güler xx, Halil İbrahim Şagar xx (Yusuf Bildik dk. 71 xx), Alperen Can xx, Ender Alkan xx, Furkan Safi xx (İbrahim Çağrı Oğuz dk. 71 x)
Yedekler : Gürkan Hervenik, Behiç Alpagut Özeren, Hüseyin Seylığlı
Teknik Direktör : Cengiz Seçsev
Goller : Mehmet Kaan Türkmen (dk. 18, 80) (Kızılcabölükspor), Fatih Şerifoğlu (dk. 39), Furkan Safi (dk. 54) (P) (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar : Anıl Yıldırım, Muzaffer Sarıibrahim, Adem Aydın, Kıvanç Salihoğlu, Mehmet Akif Şerifoğlu (Kızılcabölükspor), Alperen Can (Darıca Gençlerbirliği)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil alev aldı; 1 ölü, 1 ağır yaralı Otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişinin öldüğü kazanı görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil alev ...
Akvadi Stadı’nda sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Akvadi Stadı’nda sona yaklaşıldı
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kızılcabölükspor - Redoks Darıca Gençlerbirliği: 2-2
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Redoks Darıca Gençlerbirliği: 2-2
Kızılcaboluk - Darıca Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kızılcaboluk - Darıca Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
70 yıldır demire sanatını işliyor Denizlili demirci ustası, ekmeğini 70 yıldır demire çekiçle vurarak kazanıyor
YEREL HABERLER 70 yıldır demire sanatını işliyor Denizlili demirci ...
Denizli'de damperi açık kamyon, PTS direğine çarptı
YEREL HABERLER Denizli'de damperi açık kamyon, PTS direğine çarptı
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka: 73-81
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar ...
Yukatel Merkezefendi Denizli Basket - Pınar Karşıyaka (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Denizli Basket - Pınar Karşıyaka ...
Yukatel Merkezefendi Denizli Basket - Pınar Karşıyaka (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Denizli Basket - Pınar Karşıyaka ...
Hayırseverlerin bağışladığı Mobil Kanser Tarama Tırı hizmete başladı
YEREL HABERLER Hayırseverlerin bağışladığı Mobil Kanser Tarama Tırı ...
Lösemiye farkındalık için turuncu maske taktılar
YEREL HABERLER Lösemiye farkındalık için turuncu maske taktılar
Develer havutlarını kuşandı
YEREL HABERLER Develer havutlarını kuşandı
GEKA öncülüğünde, “Eco-Trails Rotası” seyahat acenteleri tanıtım etkinliği düzenlendi Seyahat acenteleri Eco-Trails Rotası’na hayran kaldı
YEREL HABERLER GEKA öncülüğünde, “Eco-Trails Rotası” seyahat ...
Denizlispor, Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı Denizlispor’da Serhat Gülpınar defteri kapandı
YEREL HABERLER Denizlispor, Serhat Gülpınar ile yollarını ...
Denizlispor, Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Denizlispor, Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı
Her okula bir sokak köpeği Büyükşehir ile hayvan sevgisi küçük yaşta aşılanıyor
YEREL HABERLER Her okula bir sokak köpeği Büyükşehir ile hayvan ...
Koordinatların işaret ettiği Pamukkale Üniversitesi anıtlarla donatıldı İstiklal Marşı’nın her kıtasına ait resim sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Koordinatların işaret ettiği Pamukkale Üniversitesi ...
Denizli’nin asırlık yatırımlarında sona yaklaşıldı Başkan Zolan: "Altyapı cesaret, destek ve sabır işidir"
YEREL HABERLER Denizli’nin asırlık yatırımlarında sona ...
Öğrencilerin bilim fuarında sergilediği eserler beğeni topladı
YEREL HABERLER Öğrencilerin bilim fuarında sergilediği eserler ...
Futbolcuların gelişimleri yapılan testlerle takip ediliyor
YEREL HABERLER Futbolcuların gelişimleri yapılan testlerle takip ...
Pamukkale Belediyesinden 'Pamuk Eller Üretiyor' projesi
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden 'Pamuk Eller Üretiyor' ...
En modern süt toplama ağı Denizli’ye kuruluyor
YEREL HABERLER En modern süt toplama ağı Denizli’ye kuruluyor
Sulama kanalına düşüp, 5 kilometre sürüklenen kadın ölü bulundu
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşüp, 5 kilometre sürüklenen kadın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.