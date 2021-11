TFF 3. Lig: Kızılcabölükspor: 2 - Darıca Gençlerbirliği: 2

TFF. 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor, evinde Darıca Gençlerbirliği’ni konuk etti. bol gollü maç 22 beraberlik ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Ali'nin defansın arkasına gönderdiği nefis pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet Kaan sol çaprazdan plase bir vuruşla fileleri havalandırdı. 10

21. dakikada sağ taç çizgisi yönünden Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa iyi yükselen Mehmet Kaan kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

33. dakikada Vedat'ın defansın arkasına gönderdiği topla kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet Kaan'ın plase vuruşunu kaleci Ali Alper güçlükle tokatladı.

39. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Metin'in pası ile altı pas içinde topla buluşan Fatih fileleri havalandırdı. 11

54. dakikada Halil İbrahim'in ara pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Furkan kaleci Muzaffer'in müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Furkan topu köşeden filelerle buluşturdu. 12

61 dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Furkan Şamil'in arka direğe yerden ortasında bomboş pozisyondaki Can'ın plasesi yandan auta gitti.

80. dakikada sağ kanattan bindiren Adem'in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Kaan plase bir vuruşla fileleri havalandırdı. 22

89. dakikada Can'ın pası ile sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa'nın plase vuruşunu kaleci Ali Alper iki hamlede kontrol etti.

Stat : Kızılcabölük Semt

Hakemler : Melis Özçiğdem xx, Yusuf Doğan xx, Serkan Öksüz xx

Kızılcabölükspor : Muzaffer Sarıibrahim xx, Tevfik Şanver xx (Mehmet Akif Şerifoğlu dk. 59 xx), Yunus Emre Karakaya xx, Ali Aydın xx, Vedat Saygı xx, Anıl Yıldırım xx, Özgür Kedikli xx (Can Bayırkan dk. 59 xx), Alpay Eroğlu x (Mustafa Altun dk. 46 xx), Adem Aydın xx, Kıvanç Salihoğlu xx (Furkan Şamil Çetin dk. 59 xx), Mehmet Kaan Türkmen xx

Yedekler : Enes Akgün, Fatih Cin, Mustafa Acar

Teknik Direktör : Hasan Şermet

Darıca Gençlerbirliği : Ali Alper Doğan xx, Fahrettin Bıyıklı xxx , Sefa Tunç xx (Furkan Akın dk. 78 x), Fatih Şerifoğlu xx, Nebi Tiryakioğlu xx (Faik Kartal Duran dk. 60 xx), Erdem Dikbasan xx, Metin Güler xx, Halil İbrahim Şagar xx (Yusuf Bildik dk. 71 xx), Alperen Can xx, Ender Alkan xx, Furkan Safi xx (İbrahim Çağrı Oğuz dk. 71 x)

Yedekler : Gürkan Hervenik, Behiç Alpagut Özeren, Hüseyin Seylığlı

Teknik Direktör : Cengiz Seçsev

Goller : Mehmet Kaan Türkmen (dk. 18, 80) (Kızılcabölükspor), Fatih Şerifoğlu (dk. 39), Furkan Safi (dk. 54) (P) (Darıca Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar : Anıl Yıldırım, Muzaffer Sarıibrahim, Adem Aydın, Kıvanç Salihoğlu, Mehmet Akif Şerifoğlu (Kızılcabölükspor), Alperen Can (Darıca Gençlerbirliği)

