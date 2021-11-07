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Kırsal mahallede 'Veteran Hokey Turnuvası' heyecanı

DHA

Kırsal mahallede 'Veteran Hokey Turnuvası' heyecanı


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Güney ilçesinde kırsal mahallede geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşların çocuklarına sporu sevdirmek için hokey, ragbi, kriket gibi 14 farklı branşta eğitim veren beden eğitimi öğretmeni Suat Arı, şimdi de mahallede 'Veteran Hokey Turnuvası' düzenledi.
Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı, 2016 yılında Güney ilçesinin kırsal Eziler Mahallesi'ndeki Mustafa Kaçmaz Ortaokulu'na atandı. Öğretmen Arı, tarım ve hayvancılıkla uğraşan mahalle halkının çocuklarına sporu sevdirmek için hokey, ragbi ve kriket gibi spor dallarını okulun bahçesindeki hala sahada hem öğrencilere hem de anne babalarına öğretti. Öğrenciler bu spor dallarında Türkiye çapında katıldıkları yarışmalarda çeşitli başarılar da elde etti. Sabancı Vakfı da, Fark Yaratanlar Programı'nın 12'nci sezonunda, öğretmen Arı'yı 'Bu Köyde Herkes Sporcu' projesi kapsamında Türkiye'nin beş fark yaratan kişisinden biri olarak seçti. Arı, bu kez de Sabancı Vakfı'nın desteğiyle okulun bahçesindeki halı sahada '1. Eziler Köyü Veteran Hokey Turnuvası' düzenlendi. Güney Kaymakamı Osman Acar, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nun da katıldığı turnuvada 35 yaş üstü 18 oyuncu sahada hokey oynadı. Takımda 71 yaşındaki Güllü Salim ile 60 yaşındaki İsmail Toraman da yer aldı. Turnuvanın son maçında, Denizli Anadolu Pars ve Güney Eziler takımları 2-2 berabere kaldı.  
'GÜZEL BAŞARILAR ELDE EDİYORLAR'
Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, kırsal mahalledeki çocukları çeşitli spor dallarıyla  tanıştıran beden öğretmenini kutladığını belirterek, "Böyle küçük adımlar büyüyerek tüm Türkiye'ye yayılıyor. Tüm köylü sporla tanışmış durumda. Böyle güzel ortamda bu gibi küçük köylerde bu turnuvaların yapılmasını takdir etmek gerekiyor. Bizde bundan sonra böyle tarz organizasyonları desteklemek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Beden eğitimi öğretmeni Suat Arı ise mahallede öğrenci ve aileleriyle 3 yıl önce spor yapmaya başladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerim hokeyde, ragbide ve krikette şu anda çok iyiler. Güzel başarılar da elde ediyorlar. Öğrencilerden sonra hokey sporuna ailelerimizi de dahil ettik. Şu anda ilk defa veteran spor müsabakasını düzenliyoruz. Bugün sporcularımızın arasında 72 yaşında bir teyzemiz de vardı. Çok renkli görüntüler yaşadık. Bizleri yeni müsabakalarda izlemeye devam edeceksiniz" dedi. Elinde hokey sopasıyla topun peşinden koşan 71 yaşındaki Güllü Salim de "Keşke bende çocuk olsaydım. Bu yaşımda sahaya girdim. İlk kez hokey oynuyorum. Heyecanlıyım" diye konuştu.  
DHA-Genel Türkiye-Denizli / Güney Ramazan ÇETİN
2021-11-07 17:42:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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