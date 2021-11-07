Devrilen araçta minik Berk hayatını kaybederken, babası ve kardeşleri yaralı kurtuldu

Denizli’de kontrolsüz yola giren araç devrildi. Araçta bulunan 3 kardeşten en küçüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emrah D. idaresindeki 20 AEJ 395 plakalı aracıyla seyir halinde iken 20 AFR 534 plakalı Kazım E. yönetimindeki araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Emrah D. idaresindeki hafif ticari araç devrildi. Devrilen aracı gören vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta yaralı olarak çıkarılan baba Emrah D., Muhammet Efe, Can Demir ve Berk Enhar D. isimli 3 çocuğu sağlık ekipleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan minik Berk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan baba Emrah ve 2 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minik Berk’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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