Sinan Meydan Atatürk ve Cumhuriyeti anlattı

Merkezefendi Belediyesi vefatının 83. yıldönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte ünlü tarihçi Yazar Sinan Meydan ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ söyleşisi ile okuyucuları ile buluştu. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘‘Atatürk ve Cumhuriyet’ söyleşisine yoğun katılım sağlandı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu salonları sanatla, kültürle dolduracağız ve sizler kullanacaksınız demiştik. Pandemiyle birlikte ara vermiştik. Artık tekrar sosyal ve kültürel etkinliklerimize başladık. Milli bayramlarımızı göreve geldiğimiz tarihten itibaren büyük bir coşkuyla kutladık, kutlamaya da devam ediyoruz. Ekim ve Kasım ayı bizim için önemli aylar. 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü. 29 Ekim de Cumhuriyetimizin ilanının günü. Mustafa Kemal Atatürk’ü bugün bir kez daha Sinan Meydan ile birlikte anacağız. Şunu biliyoruz ki bedenler ölür ama fikirler ölmez. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini yaşatmak için çalışıyoruz. Onun ilke ve devrimleri ışığında Merkezefendi Belediyesi olarak siz değerli hemşehrilerimizden aldığımız güçle projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Aklın ve bilimin yolundan şaşmadan gençlerimize ışık olmaya devam edeceğiz. Bizim için sivil toplum kuruluşları çok önemli. Onlar toplumun farklı renkleri ve sesleri. Yerel yönetimler olarak onlara güç vermeye devam edeceğiz. Birçok STK susturuldu, baskı altına alındı. Her projede, her etkinlikte Merkezefendi Belediyesi olarak onlara güç veriyoruz. Paydaşımız olan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne de teşekkür ediyoruz. Daha güzel programlarda görüşmek üzere” diye konuştu.



“Atatürk’ün ne kadar hayatımızın içinde olduğunu hatırlayın”

Ünlü tarihçi Yazar Sinan Meydan, söyleşisinde Atatürk ve Cumhuriyeti anlattı. Katılımcıların yoğun ilgiyle dinlediği söyleşi de Meydan, Atatürk’ün devrimlerini, inkılaplarını anlattı. Yazar Meydan, “Atatürk, bu ülke için çok şey yaptı. Hiçbir zaman laiklikten şaşmamalıyız. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız için onun ışığında yürümemiz gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk her zaman üreten bir Türkiye için çabaladı. Bizler de onun gösterdiği bu yolda azimle ve kararlılıkla çalışmalıyız. Atatürk, ulus bilincimizde, ulusal birlik ve beraberliğimizde, yurttaşlık bağımızda yaşamaya devam ediyor. Atatürkümüz Türk Medeni Kanunu’nda, mahkemede, okulda, evde, işte, kadınların haklarında, seçme ve seçilme hakkı tanınan kadınların özgür iradesinde yaşamaya devam ediyor. Atatürkümüz çağdaş kanunlarımızda, laik hukukumuzda, laik eğitimimizde yaşıyor. Atatürkümüz eşit birey olarak yaşamasını sağladığı kız çocuğunun bilincinde yaşıyor. Atatürkümüz kullandığımız harflerde yaşıyor. Bilim ve teknoloji adına sahip olduğumuz her şeyde yaşıyor. Kılık kıyafetimizden, resim ve heykel sergilerine, yazılan romanlardan bestelenen şarkılarda, tiyatrolarda, kütüphanelerde yaşıyor. Atatürkümüz Nobel ödüllü Aziz Sancar’da yaşıyor. Atatürkümüz sahneye çıkan kadının duruşunda yaşıyor. Atatürk’ün ne kadar hayatımızın içinde olduğunu hatırlayın” dedi. Söyleşi sonrasında Sinan Meydan, okurları için imza etkinliği düzenleyerek kitaplarını imzaladı.

