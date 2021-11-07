250 metre zikzaklar çizen otomobil park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Hafta sonu baba ocağını ziyaret eden minibüsçü, eve dönüşte geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Denizli’de kontrolden çıkarak 250 metre zikzaklar çizen otomobilin, park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 19.00 sıralarında Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli il merkezinde minibüsçülük yapan Yaşar Kocaman, hafta sonu tatilinde eşiyle birlikte baba ocağı Buldan’ın Karaköy Mahallesi’nde yaşayan akrabalarını ziyarete gitti. Evine dönmek için 20 F 2339 plakalı Renault Toros marka otomobiliyle yola çıkan Yaşar Kocaman, iddiaya göre Beylerbeyi Kavşağı’na geldiğinde aynı yöne seyir halinde olan bir tırın sıkıştırması sonucu aracın kontrolünü kaybetti.



Yaklaşık 250 metre zikzaklar çizerek ilerleyen otomobil, yolun sağında park halinde olan 20 SC 551 Renault Toros marka otomobile arkadan çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Yaşar Kocaman olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Kocaman’ın eşi Ayşe Kocaman işe park halindeki otomobilde bulunan D.E. ve A.E., bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.



Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Yaşar Kocaman’ın cenazesi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Büyük maddi hasarın oluştuğu araçların bölgeden uzaklaştırılıncaya kadar, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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