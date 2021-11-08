Uzm. Dr. Peker: “Organ bağışlayın, hayat kurtarın”

Denizli Özel Egekent Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Peker, 39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkede organ nakli sayılarının yeterli seviyede olmadığını bildirerek vatandaşları bilinçli olmaya davet etti.



Uzm. Dr. Peker, Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayısının 26 bini geçtiğini fakat bağışların hala yetersiz kaldığını vurgulayarak, “Hastalar, böbrek, kalp ya da karaciğer nakliyle hayata yeniden tutunacağı günü bekliyor. Organ nakli yapılamadığı için birçok kişi hayata veda ediyor” dedi.



Peker, Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyon ve denetiminde organ dağıtımının en adaletli ve şeffaf biçimde yapıldığını bildirdi. Organ bağışı yapmak isteyenlerin, il sağlık müdürlükleri, hastaneler, organ nakli yapan merkezler ve aile hekimliklerine başvurarak detaylı bilgi alabileceklerini anlatan Peker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Organ bağışı yapmak isteyen kişiler, belirtilen yerlere başvurarak, iki tanık huzurunda bir belge imzalayıp organ bağışı kartına sahip olurlar. Organ bağışı kartını alan kişinin, bağış kartını her zaman üzerinde taşıması gerekmektedir. 18 yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir ve organ bağışı kartı sahibi olabilir."



“Bağışçı olup insanların hayatlarına dokunun”

İnsanları özellikle organ bağışı haftasında duyarlı olmaya davet eden Peker, “Sizler de bağışçı olun. Organlarınızı bağışladığınızı ailenizle paylaşın. Hayati önem taşıyan bir konuda sorumluluk alın ve bir hayat kurtarın” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.