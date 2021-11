Başkan Zolan, “Can Azerbaycan'ın Zafer Bayramı kutlu olsun”

Karabağ’ın işgalden kurtarılışı nedeniyle ilan edilen 8 Kasım Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Zolan, "Tek millet, iki devlet, dost ve kardeş ülke Can Azerbaycan’ın Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Karabağ’ın işgalden kurtarılışı nedeniyle ilan edilen 8 Kasım Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir" diyen Başkan Osman Zolan, "Bölgesinde her geçen gün gelişen ve güçlenen kardeş ülke Can Azerbaycan, işgal altındaki topraklarının kurtarılması yolunda Türk’ün gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiş ve Karabağ'daki zulme son vermiştir. Aynı kandan, aynı candan Türkiye başta olmak üzere bu zafer Türk dünyasını sevince boğmuştur" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Türkiye dostluğunun ilelebet süreceğini belirten Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: "Bu topraklardaki varlığımızın ebediyen sürmesi için Azerbaycan ile kardeşliğimiz ve ortak davalarımız güçlenerek devam edecektir. Geçmişte olduğu gibi Karabağ'ın işgalden kurtarılışında da ülkemiz Azerbaycan'a olan desteğini kararlıca dile getirmiş, tüm kalbi ile kardeşinin yanında yer almıştır. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz. Bu vesilelerle tek millet, iki devlet, dost ve kardeş ülke Can Azerbaycan’ın Zafer Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, Karabağ'daki işgale son vermek için şehadet şerbeti içen 2 bin 783 kahramanımıza Allah’tan rahmet diliyorum"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.