Başkan Örki, “Azerbaycan, Türk gücünü dünyaya bir kez daha gösterdi”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Karabağ’ın işgalden kurtarılışı nedeniyle ilan edilen 8 Kasım Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Kardeş ülke Azerbaycan’ın Zafer Bayramı kutlarım” dedi.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yıllarca Ermenistan tarafından işgal edilen toprağı olan Karabağ’ın kurtuluşunun yıl dönümü Azerbaycan Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Bu günle ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bir mesaj yayımladı. Türkiye ile Azerbaycan’ın etle tırnak gibi bir olduğuna dikkat çeken Başkan Örki mesajında şu görüşlere yer verdi; “Can kardeş olarak gördüğümüz Azeri kardeşlerimiz yıllarca Ermenistan’ın işgalinde olan Karabağ’ı geçen yıl geri alarak büyük bir zafer elde etmişti. Bu büyük zaferin yıl dönümünde Türk’ün gücünü dünyaya bir kez daha gösterdi. Karabağ’ın Türk toprağı olması için canını hiçe sayan ve şehitlik mertebesine ulaşan Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilere de şifa ve ömür diliyorum. Kardeş ülke Azerbaycan’ın Zafer Bayramı en içten dileklerimle kutlarım.”

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