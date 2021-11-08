Trenin çarptığı traktörün ön iki tekerleği tarlaya uçtu; 1 yaralı

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Denizli’de, hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan pamuk yüklü traktöre tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün ön iki tekerleği gövdeden koparak tarlaya uçtu.



Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Kumkısık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Vedat Baydil idaresindeki pamuk yüklü traktöre hemzemin geçitten karşıya geçtiği sırada, İzmirDenizli seferini yapan tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün ön iki tekerleği gövdeden koparak tarlaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Baydil’e yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yapılan çalışmalarının ardından demir yolu ulaşıma açıldı.

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