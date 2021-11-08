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Trenin çarptığı traktörün ön iki tekerleği tarlaya uçtu; 1 yaralı

İHA

Trenin çarptığı traktörün ön iki tekerleği tarlaya uçtu; 1 yaralı

Denizli’de, hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan pamuk yüklü traktöre tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün ön iki tekerleği gövdeden koparak tarlaya uçtu.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Kumkısık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Vedat Baydil idaresindeki pamuk yüklü traktöre hemzemin geçitten karşıya geçtiği sırada, İzmirDenizli seferini yapan tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün ön iki tekerleği gövdeden koparak tarlaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Baydil’e yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yapılan çalışmalarının ardından demir yolu ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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