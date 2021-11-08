Tren hemzemin geçitte traktöre çarptı; 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde hemzemin geçitte traktöre, yolcu treni çarptı. Kazada traktörün sürücüsü Vedat Baydil (42) yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'nde meydana geldi. Uyarı levhalarının bulunduğu hemzemin geçitte Vedat Baydil (42) yönetimindeki 06 PKZ 18 plakalı traktöre İzmirDenizli seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün motor kısmı parçalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baydil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan demir yolu, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-11-08 14:20:05
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