Okul sporları start alıyor

Denizli’de 20212022 EğitimÖğretim sezonu Okul Sporları yarışmaları başlıyor. 9 Kasım Salı günü futbol ve voleybol maçları ile ilk düdüğün çalacağı organizasyonda, 45 ayrı branşta faaliyetler gerçekleşecek.



20212022 Eğitim ve Öğretim Sezonu Okul Sporları yarışmaları uzun bir aranın ardından yeniden başlıyor. Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz sene yapılamayan organizasyon, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yeniden başlıyor. Voleybol, Futbol, Basketbol ve Futsal branşlarında başvuruların ardından fikstür çekimi yapıldı ve Gençlik Spor resmi sitesinde yayınlandı. 9 Kasım Salı günü saat 10.00’da başlayacak ilk maçlarda Voleybol Genç Kızlarda Denizli Gelişim Koleji ile Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Hasan Güngör Spor Salonunda, Gülay Kaynak Sarıkaya MTAL ile Özel Denizli Bilim MTAL takımları Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda karşı karşıya gelecek. Futbol da ise ilk maç Hilmi Özcan Anadolu Lisesi ile Filiz Abalıoğlu Anadolu Lisesi takımları arasında Akkonak Dr. Samim Gür Stadında oynanacak. 20212022 sezonunda 45 branşta yarışmaların yapılacağı kaydedildi.



İbanoğlu, “Fiziksel aktivite alışkanlığına dikkat çekti”

Okul sporlarında hedefin bütün öğrencileri harekete geçirmek olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, her öğrencinin fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması ve bunu geliştirerek kalıcı hale getirmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. “Çocuklarımız için akademik başarı kadar sosyal, kültürel, sportif başarılar da önemli” diyen İbanoğlu çocukların bilgi ve yeteneğine göre branşlara yönlendirmelerin yapıldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.