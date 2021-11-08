Denizli’de alkol kaçakçılarına 3 ayrı operasyon: 3 gözaltı

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Denizli’de alkol kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 3 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri alkol kaçakçılığı yapan kişilere yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 71 şişe kaçak alkol ve 18 adet sahte bandrol ele geçirildi.

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