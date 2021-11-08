Sahte paralarla alışveriş yaparken polisin radarına takıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte paralarla alışveriş yaparken polisin radarına takıldı

İHA

Sahte paralarla alışveriş yaparken polisin radarına takıldı

Denizli’de sahte para ile alışveriş yapan kişiyi takibe alan polis ekipleri düzenledikleri operasyonda sahte 7 bin 500 TL ve 2 bin 900 dolar ele geçirdi.
Denizli’de sahte para ile alışveriş yapan şahsı polis ekipleri takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 50 adet sahte 100 TL, 50 adet sahte 50 TL ve 29 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de asayiş olaylarında 82 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de asayiş olaylarında 82 şüpheli tutuklandı
Denizli'de 1 haftada 131 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada 131 trafik kazası meydana geldi
Okul sporları start alıyor
YEREL HABERLER Okul sporları start alıyor
Kaybolan kadını bulmak için komandolar sahaya indi
YEREL HABERLER Kaybolan kadını bulmak için komandolar sahaya indi
Pamukkale’de üst yapı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Pamukkale’de üst yapı çalışmaları başladı
Tren hemzemin geçitte traktöre çarptı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Tren hemzemin geçitte traktöre çarptı; 1 yaralı
Geleceğin sanatçıları burada yetişiyor Vali Atik ve Başkan Zolan'dan konservatuara ziyaret
YEREL HABERLER Geleceğin sanatçıları burada yetişiyor Vali Atik ve ...
Metabolik cerrahi ile diyabetten kurtuldu
YEREL HABERLER Metabolik cerrahi ile diyabetten kurtuldu
Denizlispor’dan Avni Örki’ye ziyaret
YEREL HABERLER Denizlispor’dan Avni Örki’ye ziyaret
Yeşil sahada futbolcular boksöre dönüştü Yeşil saha, boks ringine döndü Maçın bitiş düdüğünün ardından tekme ve yumruklar havada uçuştu
YEREL HABERLER Yeşil sahada futbolcular boksöre dönüştü Yeşil saha, ...
Trenin çarptığı traktörün ön iki tekerleği tarlaya uçtu; 1 yaralı
YEREL HABERLER Trenin çarptığı traktörün ön iki tekerleği tarlaya ...
Oğluyla mantar toplamaya giden kadından haber alınamıyor
YEREL HABERLER Oğluyla mantar toplamaya giden kadından haber ...
Girişimin kadın kahramanları bu festivalde bir araya gelecek
YEREL HABERLER Girişimin kadın kahramanları bu festivalde bir araya ...
Başkan Örki, “Azerbaycan, Türk gücünü dünyaya bir kez daha gösterdi”
YEREL HABERLER Başkan Örki, “Azerbaycan, Türk gücünü dünyaya bir kez ...
Başkan Zolan, “Can Azerbaycan'ın Zafer Bayramı kutlu olsun”
YEREL HABERLER Başkan Zolan, “Can Azerbaycan'ın Zafer Bayramı kutlu ...
Hafif ticari aracın çarptığı babaanne öldü, torunu ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı babaanne öldü, torunu ...
Sarayköyspor yenilenen stadında galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Sarayköyspor yenilenen stadında galibiyetle başladı
Uzm. Dr. Peker: “Organ bağışlayın, hayat kurtarın”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Peker: “Organ bağışlayın, hayat kurtarın”
Denizli'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Denizli'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 ...
250 metre zikzaklar çizen otomobil park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Hafta sonu baba ocağını ziyaret eden minibüsçü, eve dönüşte geçirdiği kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 250 metre zikzaklar çizen otomobil park halindeki ...
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı ...
Sinan Meydan Atatürk ve Cumhuriyeti anlattı
YEREL HABERLER Sinan Meydan Atatürk ve Cumhuriyeti anlattı
Devrilen araçta minik Berk hayatını kaybederken, babası ve kardeşleri yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Devrilen araçta minik Berk hayatını kaybederken, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.