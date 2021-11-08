Denizlispor´da Fatih Tekke dönemi başladı

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1´inci Lig´de aldığı kötü sonuçların ardından Serhat Gülpınar´la yollarını ayıran Altaş Denizlispor, teknik direktörlük görevine Fatih Tekke´yi getirdi.

Son olarak aynı ligde Bursaspor´u çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam, başkan Mehmet Uz´un katıldığı törenle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Tekke, kariyerinde daha önce 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında da Denizlispor´da görev yapıp takımı kümede tutmuştu.

DHA-Spor Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN

2021-11-08 19:44:03



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