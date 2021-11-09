100 kişilik koro Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek Büyükşehir’den Atatürk'ü anma programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde 10 Kasım saat 20.00'de başlayacak programda 100 kişilik koro Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleşecek program 10 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organize ettiği anma programında, 100 kişiden oluşan Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun da sahne alacağı konser programında Şef Ahmet Nuri Çağdaş ve koroistler birbirinden güzel eserleri beğeniye sunacak. Ücretsiz düzenlenecek Türk Sanat Müziği Korosu Konserine tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi.

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