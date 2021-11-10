Merkezefendi Belediyesi ve Engelsiz Yaşam Akademisi’nde Atatürk anıldı

Merkezefendi Belediyesi ve Engelsiz Yaşam Akademisi 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinliği gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen törende belediye personeli ve Merkezefendi Belediyesi Nuran Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri saat dokuzu beş geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçti. Törende minik öğrencilerin 10 Kasım’a özel olarak hazırladığı resim ve fotoğraf sergisi açıldı. Minik öğrenciler ‘Atam İzindeyiz’ pankartı taşıdılar. Etkinliğin yapıldığı sokak, Atatürk ve Türk bayrakları ile donatıldı. Ayrıca Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde de 10 Kasım töreni düzenlendi. Törende akademide eğitim gören özel çocuklar, ‘10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’ kapsamında günün anlam ve önemini belirten şiirler okudular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.