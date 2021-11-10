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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programında 15. etap başvuruları başladı

İHA

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programında 15. etap başvuruları başladı

– Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Ekonomik Yatırımlar ve Altyapı Programları”nda 15'inci etap başvuruları başladı.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Ekonomik Yatırımlar ve Altyapı Programları 15'inci etap başvurularının başladığını duyurdu. Erkaya, "Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal toplumda belirli bir yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanmasını amaçlayan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Ekonomik Yatırımlar ve Altyapı Programları 15'inci etap başvuruları başlamıştır. 2006 yılında başlayan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Ekonomik Yatırımlar programı kapsamında İlimizde 20062021 yılları arasında toplam 212 proje başarı ile tamamlanmış olup, 110,5 milyon TL’lik yatırıma 56,3 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 32 projenin onaylandığı 14'üncü Etap kapsamında ise 3 milyon TL’lik hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı yeni başvuruların kabul edileceği 15'inci Etap Ekonomik Yatırımlar ve Altyapı Yatırımları Hibe Programı başvuruları 31 Ekim 2021 tarihinde başlamıştır. Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları proje tekliflerinde toplam proje tutarı 250 bin TL – 3 milyon 500 bin TL limitleri arasındadır. Yatırımcılarımızın ekimden hasat sonrası işlemeye kadar ihtiyaç duyduğu tüm makine ve ekipmanlar, Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında desteklenecek olup toplam proje tutarı 600 bin TL’ye kadardır. Destekleme programları içerisinde proje tutarının yüzde 50'si Bakanlığımız tarafından hibe olarak finanse edilecektir” dedi.

Başvuru süreci hakkında da bilgiler veren Erkaya, “KKYDP çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi kapsamında hazırlanan proje başvurularının ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihi 21 Ocak 2022, altyapı yatırımları için son başvuru tarihi ise 17 Aralık 2021 tarihidir. Başvurular https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx adresinden elektronik ortamda online olarak yapılacaktır. Proje hazırlanması ile ilgili teknik bilgi ve desteği Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubemizdeki İl Proje Yürütme Birimi’nden edinebilirsiniz. Programla ilgili tüm dokümanlara Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz resmi web sitesinden ulaşılabilmektedir. İlimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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