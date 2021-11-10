Pamukkale’de park ve ağaçlandırma projesi

Pamukkale Belediyesi önemli çalışmalardan birine daha imza attı. Aktepe mahallesinde bulunan Kurudere mevkiinde yaklaşık 100 bin metrekarelik alana park ve ağaçlandırma projesi uygulanıyor. Bu çerçevede binlerce fidan toprakla buluşturuldu.



Her mahallenin ihtiyacına göre projeleri hayata geçiren Pamukkale Belediyesi, vatandaşların talepleri çerçevesinde önemli bir hizmete daha başladı. Aktepe Mahallesi’nde TOKİ konutlarının olduğu bölgede bulunan Kurudere mevkiinde “Pamukkale Belediyesi Aktepe Kurudere Park ve Ağaçlandırma Projesi” kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Aktepe Muhtarı Muhammer Karataş, çevre okullardan gelen öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.



“Çok özel bir proje oldu”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yer tahsisinin hazine ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda bu bölgede yaşayan vatandaşların taleplerini karşılayacak önemli bir projeyi hayata geçirmenin adımını attıklarını söyledi. “Devletimiz yıllar önce bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını çok daha iyi hale getiren toplu konutları yapmıştı” diyen Başkan Örki, “O günden bu yana devletimiz her zaman buraya hizmet getirdi. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak burada ihtiyaç olan hizmetleri bir arada verecek projeyi bugün başlatıyoruz. Aktepe Kurudere Park ve Ağaçlandırma projemizin içinde bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacı olan otopark, oyun alanı, yeşil alan, yürüyüş yolları, piknik alanları, spor grupları ve tandır ocakları bulunacak. Çok büyük bir alanın içinde meyve ağaçlarının da yer aldığı binlerce fidanla donatılacak. Bu fidan dikme işlemini geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla yapmak istedik. Amacımız bugün fidan dikecek olan çocuklar kendi ağaçlarına sahip çıkarak, gelecek bir hatırasının olması. Burada çeşitli meyve ağaçları da yükselecek. Bize bu projemizde destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür ederken, bu projenin hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

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