Denizli’de hurma yetiştirdi

İzmir’de yediği hurmaların çekirdeklerini Denizli’ye gömen kaplıca işletmecisi, oluşan fidanların bakımlarını yaparak hurma yetiştirmeye başladı.

Buldan’ın en verimli topraklarına sahip Yenicekent mahallesinde kaplıca işletmeciliği yapan Mustafa Başalı, 1979 yıllarında öğrencilik yaptığı İzmir’den severek yediği hurmaların çekirdeğini kaplıcanın bahçesine gömdü, fidanlar haline getirdi. Aradan geçen zaman içinde fidanları büyülterek bakımını gerçekleştiren Başalı, ardından hurmaların büyüdüğünü fark etti. Bakımın artmasının ardından daha da iyi hurma elde edeceklerini belirten Başalı, “İlerleyen zamanlarda fidanlar palmiye görünümünde oldu. Ama meyve vermiyordu. Ben hurma ağacının yanında bulunan bölümü yıktıktan sonra ağaç hava almaya başladığından olsa gerek meyve vermeye başladı. Hurma ağacının nasıl bakım yapılacağını bilmiyorum. Ama bakımı yapılsa daha çok ürün vereceği kanısındayım. Yenicekent mahallemizin ikliminin hurma yetiştirmeye uygun olduğunu gördüm. Değişik ürün yetiştirmeyi düşünenlere tavsiye ederim. Ben çekirdekten fidanlar yetiştirmeye devam edeceğim” dedi.

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