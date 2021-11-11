Denizli’de hurma yetiştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de hurma yetiştirdi

İHA

Denizli’de hurma yetiştirdi

İzmir’de yediği hurmaların çekirdeklerini Denizli’ye gömen kaplıca işletmecisi, oluşan fidanların bakımlarını yaparak hurma yetiştirmeye başladı.
Buldan’ın en verimli topraklarına sahip Yenicekent mahallesinde kaplıca işletmeciliği yapan Mustafa Başalı, 1979 yıllarında öğrencilik yaptığı İzmir’den severek yediği hurmaların çekirdeğini kaplıcanın bahçesine gömdü, fidanlar haline getirdi. Aradan geçen zaman içinde fidanları büyülterek bakımını gerçekleştiren Başalı, ardından hurmaların büyüdüğünü fark etti. Bakımın artmasının ardından daha da iyi hurma elde edeceklerini belirten Başalı, “İlerleyen zamanlarda fidanlar palmiye görünümünde oldu. Ama meyve vermiyordu. Ben hurma ağacının yanında bulunan bölümü yıktıktan sonra ağaç hava almaya başladığından olsa gerek meyve vermeye başladı. Hurma ağacının nasıl bakım yapılacağını bilmiyorum. Ama bakımı yapılsa daha çok ürün vereceği kanısındayım. Yenicekent mahallemizin ikliminin hurma yetiştirmeye uygun olduğunu gördüm. Değişik ürün yetiştirmeyi düşünenlere tavsiye ederim. Ben çekirdekten fidanlar yetiştirmeye devam edeceğim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı Büyükşehir'den 10 Kasım Konseri
YEREL HABERLER Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı Büyükşehir'den 10 ...
Gaziye 34 bin TL'lik akıl almaz tuzak Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, gazinin 34 bin TL’sini çekti
YEREL HABERLER Gaziye 34 bin TL'lik akıl almaz tuzak Kendisini banka ...
PTT ile Aydem ve Gediz Perakende arasında tahsilat protokolü imzalandı
YEREL HABERLER PTT ile Aydem ve Gediz Perakende arasında tahsilat ...
Pamukkale'de bulunan çift başlı kaplumbağa şaşkınlık yarattı
YEREL HABERLER Pamukkale'de bulunan çift başlı kaplumbağa şaşkınlık ...
Bağışlanan karaciğeri nakil bekleyen hastaya hayat verdi
YEREL HABERLER Bağışlanan karaciğeri nakil bekleyen hastaya hayat ...
DENİB Akademi’den B2B E-İhracat Odağında Dijital Pazarlama eğitimi
YEREL HABERLER DENİB Akademi’den B2B E-İhracat Odağında Dijital ...
Pamukkale’de park ve ağaçlandırma projesi
YEREL HABERLER Pamukkale’de park ve ağaçlandırma projesi
Yaşlı adamın bağışlanan karaciğeri İzmir’deki hastaya umut oldu
YEREL HABERLER Yaşlı adamın bağışlanan karaciğeri İzmir’deki hastaya ...
Pamukkale’de Atatürk anısına sergi
YEREL HABERLER Pamukkale’de Atatürk anısına sergi
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programında 15. etap başvuruları başladı
YEREL HABERLER Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi ...
Uzmanlar kök hücre naklinde çok bilinen yanlışları anlattı
YEREL HABERLER Uzmanlar kök hücre naklinde çok bilinen yanlışları ...
SGK İl Müdürü Mersin sosyal güvenliğin önemini anlattı
YEREL HABERLER SGK İl Müdürü Mersin sosyal güvenliğin önemini ...
Merkezefendi Belediyesi ve Engelsiz Yaşam Akademisi’nde Atatürk anıldı
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi ve Engelsiz Yaşam ...
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Ata'yı Andı
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Ata'yı Andı
Denizli’de hayat 2 dakikalığına durdu 10 Kasım, 83’üncü yıl dönümünde törenle anıldı
YEREL HABERLER Denizli’de hayat 2 dakikalığına durdu 10 Kasım, ...
Sarayköyspor, Denizli derbisine 3 puan hedefiyle hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sarayköyspor, Denizli derbisine 3 puan hedefiyle ...
Mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan kadından 72 saattir haber alınamıyor Gönüllülerin katılımıyla gece yarısına kadar sürdürülen aramalarda koca dağ didik didik aranıyor
YEREL HABERLER Mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan kadından 72 ...
Öğretmen, okulun malzeme odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Öğretmen, okulun malzeme odasında ölü bulundu
Öğretmenden gelen acı haberin ardından okul boşaltıldı
YEREL HABERLER Öğretmenden gelen acı haberin ardından okul ...
Girişimsel radyoloji hastaya ve işlem yapılan dokuya en az zararı veriyor
YEREL HABERLER Girişimsel radyoloji hastaya ve işlem yapılan dokuya ...
Ece, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Ece, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
Mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kadını komandolar da arıyor
YEREL HABERLER Mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kadını ...
100 kişilik koro Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek Büyükşehir’den Atatürk'ü anma programı
YEREL HABERLER 100 kişilik koro Atatürk’ün sevdiği şarkıları ...
Denizlispor, Fatih Tekke ile yeni başlangıç yapacak
YEREL HABERLER Denizlispor, Fatih Tekke ile yeni başlangıç yapacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.