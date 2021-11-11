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Yanan orman sahaları daha dayanıklı yeşerecek Yanan ormanlar için ağaçlandırma seferberliği başladı

İHA

Yanan orman sahaları daha dayanıklı yeşerecek Yanan ormanlar için ağaçlandırma seferberliği başladı

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Denizli’de 17 noktada 62 bin 850 fidan toprakla buluştu. Denizli Valisi Atik, geçtiğimiz aylarda meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanlara yangınlara karşı daha dayanıklı ağaçların dikildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmişti. Bu kapsamda bu yıl Türkiye genelinde 252 milyon fidan dikileceği belirtildi. Denizli’de 17 farklı noktada Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle toplamda 11 milyon 600 fidan toprakla buluşacak. 7’den 70’e her yaşın katıldığı Ağaçlandırma Gününde ise kent genelinde 62 bin 850 fidan toprakla buluştu.
Yangına dayanıklı ağaç fidanlarını diktiklerini belirten Denizli Valisi Ali Fuat Atik, “2 Ağustos’ta hem ülkemizde hem de Denizli’de Türlübey’de çıkan orman yangınında çok büyük felaket yaşamıştık. Ciğerlerimiz yanmıştı, üzülmüştük. Kara bir gündü bizim için. O zaman vatandaşlarımıza yaraları saracağız diyerek söz vermiştik. Çok şükür bugün 11 Kasım itibariyle yaralarımızı sarmaya başladık. Orman Bölge Müdürlüğümüzün yoğun çalışması sonucunda bu arazi ağaçlandırılmaya hazır hale getirildi. Bugün burada binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Keşke bugün burada toplanmasaydık, bu felaketi yaşamasaydık. Allah’tan geldi, bize düşen tekrar doğayı eski hale getirmek. Çabuk yanan türleri ormanın daha iç kısımlarına alarak, çevresine yangına dayanıklı türlerle beslediler. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşanmaz. Şu anda biz selvi ağaçlarını diktik. Bunlarla bir duvar oluşturduk” dedi.

Topyekün ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını dile getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Ali Değirmenci, “Türlübey Mahallemizde yazın karşılaştığımız acı tablo, baktığımızda bazı yerlerde siyah olarak halen görülmekte. Çok şükür şu an ağaçlandırmaya çalıştığımız yerde yanan ağaçlar sökülmüş. Bölge Müdürlüğümüz tarafından dikime hazır hale getirilmiş. Valimiz ve protokol üyelerimizle bugün dikimi başlattık. Ondan daha güzeli burada çocuklarımız, kadınlarımız ve erkeklerimiz topyekün ağaçlandırma seferberliği başlatmış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

“Bu ağaçlar rüzgar perdesi görevi de görecek”
Selvi ağaçlarının tercih sebebi olmasını açıklayan Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, “Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu resmi gazetede 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak kabul edildi. Burada bugün ikincisini düzenledik. 252 milyon fidan dikilecek. Bunun 11 milyon 600’ü Denizli’ye verildi. Bugün 62 bin 850 fidan toprakla buluşacak. Dikimler önümüzdeki süreçte devam edecek. Her vatandaşımızın 3 fidanı olmuş olacak. Kara selvi aslında bir perdedir. Yangının en büyük etkeni hava hareketleridir. Bu ağaçlar rüzgar perdesi görevi de görecek. Havanın alana girişini engelleyecek. Buradaki yangında gördük, rüzgar dört bir yandan esti. Selvi yerleşim yerleri ve tarlaların etrafında hava sirkülasyonunu en asgariye düşürecek ağaç türü” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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