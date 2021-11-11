2 iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli serbest kaldı

Denizli’nin Çal ve Çivril ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı iş yeri hırsızlığı olayının 3 şüphelisi, JASAT’ın şafak operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Çal ve Çivril ilçelerinde son 15 gün içerisinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla titiz bir çalışma gerçekleştiren jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) sabaha karşı 3 ayrı eve düzenledikleri eş zamanlı operasyonlar ile olaya karışan İ.K., A.S. ve M.A.Ö’yü gözaltına aldı.



Jandarmada ifadeleri alınan 3 şüphelinin beyanları sonucu, 2 ilçede meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayları aydınlatılmış oldu. Sorgularının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.