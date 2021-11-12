Müdür Ekic öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, ilçe gezileri programı kapsamında Acıpayam’da öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Müdür Ekici burada görevli personel ve yöneticilerle değerlendirmelerde bulundu. İlçe ziyaretinin devamında Müdür Ekici, Acıpayam Anaokulu, Acıpayam Osman Manisalı İlkokulu, Acıpayam Atatürk Ortaokulu, Acıpayam Anadolu Lisesi ve Acıpayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle buluştu. İlçelerde eğitim adına yapılan güzel örnekleri yerinde görme fırsatı yakaladığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “6 Eylül’de büyük bir özlemle yüz yüze eğitime başladık. Yüz yüze eğitimin devam ettiği süreçte eğitim öğretim faaliyetlerimiz güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bu sürecin yönetilmesinde en önemli faktörlerden biri öğretmenlerimizdir. İlimizin başarısında da değerli öğretmenlerimizin büyük katkıları vardır. Acıpayam ilçemizdeki ilim irfanın öznesi sizlersiniz. Öğretmen olmadan eğitimöğretim faaliyetleri olmaz. Siz var iseniz bizler varız. Denizli ve ülkemiz eğitim adına her birimizin kendimize göre rollerimiz var. Denizli eğitim markasının zirvede olmasındaki en büyük rolde sizlersiniz” dedi.

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