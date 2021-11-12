Çatı davası sanığı firari FETÖ’cüyü aldığı önlemlerde gizleyemedi Firari FETÖ’cü, yakalanmamak için saklandığı viraneye güvenlik kamerası kurmuş

Denizli’de FETÖ’nün çatı davasında yargılanan firari sanık, saklandığı bağ evinde yakalandı. Güvenlik kameralarıyla önlem alan FETÖ’cü, jandarmayı görünce kapının arkasına gizlenmeye çalıştı.



Denizli’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Tavas çatı yapılanmasında üye olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Salih D. (61), 72 sanığın yargılandığı davada mahkemenin verdiği ara karar sonucu Aralık 2016’de adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Devam eden yargılamada “Terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Salih D., teslim olmayarak kayıplara karıştı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak il genelinde mücadelesine devam eden Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari FETÖ’cü Salih D’nin Tavas ilçesinde gizlendiği yönünde bilgi aldı. Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) gerçekleştirdiği fiziki ve teknik takip sonucu, Salih D.’nin ilçe merkezine uzak bir bağ evinde saklandığı tespit edildi.



Kulübesine güvenlik kamerası kurmuş

JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari FETÖ sanığın yakalamak için bölgeye operasyon düzenledi. Arazide dolaşırken jandarma ekiplerinin geldiğini fark eden Salih D., kaçarak bağ evinin içerisine gizlendi. Salih D., JASAT ekipleri tarafından gizlenmeye çalıştığı kapının arkasında kıskıvrak yakalandı.

Birkaç metrekarelik viraneye dönmüş bağ evinde saklanan firari FETÖ çatı davası sanığı Salih D.’nin, yakalanmamak ve çevreyi gözetlemek için kulübe kadar olan binaya güvenlik kamerası taktırdığı ortaya çıktı. Adli makamlara sevk edilen Salih D., hakkındaki 8 yıllık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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