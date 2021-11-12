Bakımsız vadi doğal yaşam parkına dönüştürüldü

Merkezefendi Belediyesi, cennet gibi bir doğaya sahip olmasına rağmen yıllardır ihmal edilen, bu yüzden kullanılmayan Şemikler Vadisi’ni, doğal yaşam parkına dönüştürdü.



Yıllarca adeta görmezden gelinen, bakımsız, toplum güvenliği için büyük bir sorun olan Şemikler Vadisi, yeni görünümü ile göz kamaştırıyor. Canlıların doğal yaşam alanları korunarak inşa edilen Şemikler Doğal Yaşam Parkı Merkezefendililerin hizmetine sunuldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Şemikler Doğal Yaşam Parkı’nda incelemelerde bulundu. 40 dekarlık alandan oluşan parkın içerisinde satış üniteleri, büfe, restoran, ateşli ve ateşsiz piknik alanları, ağaç evler, gemi temalı ahşap oyun alanı, spor aletlerinin bulunduğu üç adet doğayla uyumlu ahşap oyun alanı, macera parkuru, üç adet orman evi, su değirmeni, dere üstünde beş adet köprü, şelale ve zeminli yürüyüş yolu bulunuyor.



“Ailenizle birlikte keyifli ve huzurlu vakit geçirebileceğiniz bir doğal yaşam parkına dönüştürdük”

Merkezefendi’yi daha yaşanabilir bir hala getirmek için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Şemikler Mahallemizde yaşayan hemşehrilerimizin en öncelikli talebi olan bu projeyi tamamlamanın ve bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllarca adeta görmezden gelinen, bakımsız, toplum güvenliği için büyük bir sorun olan Şemikler Vadisi'ni yepyeni, temiz, ailenizle birlikte keyifli ve huzurlu vakit geçirebileceğiniz bir doğal yaşam parkına dönüştürdük. Yediden yetmişe herkesin ilgisini çekecek farklı aktiviteleriyle ve muhteşem güzellikte doğasıyla Şemikler Doğal Yaşam Parkımız sizleri bekliyor. Merkezefendi, her şeyin en güzelini hak ediyor” diye konuştu.

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