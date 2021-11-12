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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yetenekleriyle sınavı kazandılar, şimdi sıra meslek sahibi olmada

İHA

Yetenekleriyle sınavı kazandılar, şimdi sıra meslek sahibi olmada

Her yıl artan ilgiyle binlerce gencin ücretsiz hazırlandığı Pamukkale İlçesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları kazandırmaya devam ediyor. Bu sene girdikleri sınavlarda Askeri Okullar, Polis Okulu ve Beden Eğitimi bölümlerini kazanan 63 genç, Pamukkale Halk Eğitim Merkezinde bir araya geldi ve okullarına uğurlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün dezavantajlı bölgedeki gençleri dikkate alarak altı yıl önce hayata geçirdiği Yetenek Sınavlarına Ücretsiz Hazırlık Kursları kazandırmaya devam ediyor. Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle önceki gün Halk Eğitim Merkezinde yapılan programda Askeri Okullar, Polis Okulu ve Beden Eğitimi bölümlerini kazanan kursiyerlerle bir araya gelindi.

6 yılda 850 genç meslek sahibi oldu
Lise ve üniversite mezunu gençleri hedef alan Yetenek Sınavlarına Ücretsiz Hazırlık Kurslarında, sadece Pamukkale ilçesi olarak altı yılda 850 gencin sınavları kazanıp meslek sahibi olduğu belirtildi. Bu dönem yapılan sınavlarda başarılı olan ve çeşitli okulları kazanan 63 gençten bir kısmı eğitim yerlerine giderken, bir kısmı ile Halk Eğitim Merkezinde ki programda buluşuldu.

“Potansiyellerini keşfediyorlar”
Her yıl katlanarak artan ilgiyle gençlerin kurslarda potansiyellerini ve yeteneklerini ortaya koyduğunu söyleyen Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürü Zafer Akçay, sınavlarda başarılı olan gençleri tebrik etti. Programın sonunda başarılı olan gençlere katılım ve başarı belgeleri verildi.

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