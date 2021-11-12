Flört şiddeti çiftlere büyük zarar veriyor

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ecrin Zeybek, çiftlerin ilişki başında birbirlerine uyguladıkları flört şiddetine dikkat çekerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle günümüzde partnerlerin, sosyal medya hesabına bakma, telefonla görsel ve işitsel arama yapmasının da teknolojik şiddet olduğunu belirten Zeybek, konuyla ilgili çözüm ve başa çıkma tüyoları verdi.



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ecrin Zeybek, birçok kişini farkında olmadığı flört şiddeti ve teknolojik şiddetle ilgili açıklamalarda bulundu. Flört şiddetinin ergenlerde ve genç erişkinlerde daha sıklıkla görüldüğünü belirten Zeybek, “Flört şiddeti; ilişkinin başında partnerin bir ötekine fiziksel, sözel, duygusal veya cinsel şiddet uygulaması veya sosyal olarak kısıtlamasıdır. Hem kadın hem erkek, iki bireyden biri flört şiddetini yapabilir. Fakat araştırmalar kadınların erkeklere oranla flört şiddetinin daha fazla yaşandığını göstermektedir. Özellikle bu durum ergenlerde, genç erişkinlerde oldukça fazladır. Bazen bireyler, hem flört şiddeti uyguladıklarının hem de flört şiddetine maruz kaldıklarının farkındalığına sahip olmayabilir. Bu noktada özellikle ebeveynler, ergen çocuklarını flört konusunda bilgilendirmesi gerekmektedir” dedi.



“Sevgi adı altında teknolojik şiddet uygulanıyor”

Teknolojik şiddet vakalarına da günümüzde oldukça sıklıkla rastlandığını belirten Zeybek, “Partnerini kontrol edici tutum, sürekli aramak, sosyal medya hesabına bakma, teknoloji şiddetine maruz kalındığının göstergesidir. Veya görüşecekleri kişileri kısıtlama, hareket etme gibi boyutlarını içerir. Bu şiddet türü birtakım gerekçelere dayandırılarak yapılır. Çoğunlukla sevgi adı altında bu şiddet uygulanır. ‘Ben seni seviyorum çünkü bunlarla görüşmeni istemiyorum’, ‘Bu kıyafetleri giymeyeceksin, kıskanıyorum’ gibi Bu durumda ciddi anlamda psikolojik sorunlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.



Flört şiddeti ve teknolojik şiddetle ilgili başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi veren Klinik Psikolog Zeybek, “Flört şiddetine maruz kalan bireyler, bazen partnerini kaybetmek istemedikleri için katlanmayı seçebiliyorlar. Bazıları ise bu tutumların bir şiddet türü olduğunu farkında olmayabiliyor. Çocukluğunda ebeveynlerinden yeterli sevgi ve değeri görmemiş bireylerin, yetişkinlik yaşantısında sevme ve sevilme ihtiyacını çok yoğun yaşadıkları görülüyor. Bu durumda kişi; birlikte olduğu insanı kaybetmeme noktasında, onun tüm ihtiyaçlarını karşılama yolunu seçebiliyor. Flört şiddetiyle başa çıkmak için öncelikle farkındalığa sahip olmak önemli. İlişkilerde sevgi, saygı, değer verme, aşk, kaliteli iletişim, kaliteli zaman geçirme, sadakat önemlidir. Bu eşit olmadığında bir taraf her zaman kendisini değersiz hisseder. Dolayısıyla ilişkideki sınırları belirlemek önemlidir. Eğer partneriniz şiddeti kendi iç dünyasında normalleştirmeye çalışıyorsa onu değiştirmek için uğraşmayın. Bireylerin değişimi öncelikli olarak farkındalık kazanması ve kendinin değişimi istemesiyle başlar. Sanıldığından çok daha fazla görülen flört şiddeti ağır depresyon, travma sonrası stres bozukluğuna neden olabilir. Bu noktada flört şiddetine maruz kaldığınızı düşünüyorsanız uzman desteği almak önemlidir” şeklinde konuştu.

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