Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Takımı sezona deplasmanda başlıyor

Pamukkale Belediyespor’un Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 20212022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Amasya’nın Gümüşhacıköy Engelliler Spor Kulübü takımıyla karşılaşacak. Mavibeyazlı takım yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü’nün 2015 yılından beri aktif olarak liglerde yer alan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 20212022 sezonuna hazır. 20202021 sezonunda 3. Lig’de oynadığı 10 maçı da kazanarak 2. Lig’e adını yazdıran mavibeyazlı takım kadrosuna yeni transferle güçlendirdi. Şampiyon kadrodan Filistinli Fadi El Deeb ile yollarını ayıran mavibeyazlı kulüp, bu oyuncunun boşluğunu geçtiğimiz sezon Bornova Barışgücü forması giyen Hüseyin Çelikel ile doldurdu.



İlk maç Amasya’da

Mavibeyazlı takım Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi’nin 20212022 sezonunun ilk maçını 14 Kasım 2021 Pazar günü saat 13.00'de Amasya Gümüşhacıköy Engelliler Spor Kulübü ile oynayacak. Pamukkale Belediyespor Başkanı Bayram Kahraman 20212022 sezonundaki hedeflerinin 1. Lig’e çıkmak olduğunu belirterek “Geçtiğimiz sezon takımımız namağlup şekilde 2. Lige yükseldi. Bu sezon çıtayı daha da yükseltmek istiyoruz. Bunun için kadromuza tecrübeli bir oyuncu olan Hüseyin Çelikel ile güçlendirdik” dedi.



Pamukkale Belediyespor Tekerli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına ise yoğun tempoda devam ediyor. Antrenör Erol Kayhan gözetiminde yapılan çalışmalarda sporcuların hırsı dikkat çekiyor. Takım kaptanı Doğan Can Köktaş, yeni sezona iddialı hazırlandıklarını belirterek, “Geçen sezon oynadığımız 10 maçı da kazanarak mutlu sona ulaşmıştık. Şimdi yeni ligde de bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Bize destek olan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye ve yönetim kurulunda bulunan isimlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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