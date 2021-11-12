Kale’de ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ trafik uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında, Denizli’nin Kale ilçesinde de protokolün katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denizli’nin Kale ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında, trafikte seyir halinde bulunan araçların sürücülerinde emniyet kemerine yönelik eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenlendi. İlçe protokolünün de katılımıyla Denizli – Muğla karayolu üzerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

Uygulamaya katılan İlçe Kaymakamı Abdulkadir Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Ayhan Dölek ve Bölge Trafik Amiri Muhammet Talha Tutar durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak bilgilendirici broşür verdi.



Trafikte emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çeken Kaymakam Şahin, “İçişleri Bakanlığımız trafik kazaları ve sonucunda oluşabilecek olası ölüm ve yaralanmaları azaltmak için sürekli kampanyalar düzenliyor. Bugün de ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak başladı. Bizler de emniyetimiz ve jandarmamızla beraber sürücülerimizi uyararak broşür dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle kalabalık olduğu yerlerde bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz” dedi.

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