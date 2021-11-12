Horoz çıkış arıyor Denizlisporlu Mustafa Çeçenoğlu: “Önümüzdeki maç bizim için çıkış maçı olacak” “Yeni hocamızla beraber inşallah hak ettiğimiz yerlere geleceğiz”

Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdüren Denizlispor’da Mustafa Çeçenoğlu, yeni hocayla hak ettikleri yere geleceklerini belirterek, “Önümüzdeki maç bizim için çıkış maçı olacak” dedi.



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, yeni Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeşilsiyahlı ekibin tecrübeli sağ kanadı Mustafa Çeçenoğlu ise hazırlıklar öncesi açıklamalarda bulundu. Yeni hoca ile beraber yükselişe geçmek istediklerini belirten Çeçenoğlu, değişikliğin oyuncular üzerinde iyi bir etki olacağını ifade etti. Önlerindeki maçın yükseliş maçı olmasını istediklerin söyleyen Çeçenoğlu, “Yeni hocamız geldi. Takım onla beraber adapte olmaya çalışıyor. Onun isteklerini yavaş yavaş almaya başlayacağız. Umarım takım için yeni şans olur. Takıma yeni hoca geldiğinde daha istekli olunabiliyor. Umarım bizim için daha iyi olur. Şu an gidişatta futbolda maalesef kötü sonuçlarda ilk etkilenen hocalar oluyor. Yeni hoca geldi. Belki de bir şeyler değişecek. Takım ve bireysel olarak performanslarda değişiklikler olabilir. Önümüzdeki maç bence bizim çıkış maçımız olacak. Yeni hocamızla beraber inşallah hak ettiğimiz yerlere geleceğiz” dedi.

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